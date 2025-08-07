Afrique: CHAN 2024 - Sénégal bat le Nigeria, mais Souleymane Diallo refuse l'étiquette de favori

Le Sénégal a frappé fort pour son entrée en lice dans le CHAN CAF TotalEnergies 2024, en dominant le Nigeria (1-0), lundi à Zanzibar. Une victoire étriquée mais méritée, acquise grâce à un but tardif de Christian Gomis. Et pourtant, pas de triomphalisme dans la voix de Souleymane Diallo après le coup de sifflet final. Le sélectionneur des Lions de la Teranga reste mesuré : « Ce ne sont que trois points. Rien de plus. »

Un bloc uni et une leçon tactique

Face à un adversaire direct pour la qualification, le Sénégal a su faire parler son collectif. « Ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est la solidarité », explique Diallo. « On a joué comme une équipe, avec un pressing haut, une contre-pression constante, des lignes compactes. Les joueurs ont fait preuve d'intelligence. »

Le sélectionneur sénégalais avait préparé ses hommes à plusieurs schémas tactiques. Contre le 4-4-2 nigérian, il a opté pour un 4-2-3-1 bien huilé. Résultat : une maîtrise du tempo au milieu, des ailiers qui écartent le jeu et un Gomis tranchant en attaque. « Cela fait deux mois qu'on travaille notre animation. Ce soir, ça a payé. »

Christian Gomis frappe, Diallo temporise

Le seul but de la rencontre est venu à la 75e minute. Une passe en profondeur parfaitement exploitée par Christian Gomis, auteur d'un sang-froid remarquable dans la surface. De quoi faire exploser le banc sénégalais... sans faire dévier Diallo de sa ligne de conduite. « Favoris ? Non. Ce n'est qu'un match. On prend les choses positives, mais on reste humbles. Le groupe est relevé, chaque point compte. »

Clin d'oeil aux formateurs locaux

Le technicien sénégalais n'a pas manqué de saluer ceux qui travaillent dans l'ombre : « Cette victoire, je la dédie aux entraîneurs locaux au Sénégal. Ce sont eux qui préparent les joueurs. Nous, sélectionneurs, avons un travail facilité grâce à cette base solide. »

Face à une sélection nigériane qui tentait de créer le surnombre sur le flanc gauche, Diallo a su temporiser et s'adapter. « Ils insistaient sur ce côté, on a attendu de bien comprendre leur plan avant d'ajuster. Nos remplaçants ont apporté de l'énergie et des idées neuves. »

Ce sens de l'adaptation, sans jamais rompre l'équilibre collectif, a été l'un des atouts majeurs de la soirée sénégalaise.

La jeunesse comme pari assumé

L'autre audace du sélectionneur : sa foi en la jeunesse. Plusieurs éléments issus des rangs U17 ont été lancés dans le grand bain. Un choix assumé. « À ce niveau, l'âge ne compte pas. Certains jouent à un autre poste en club, mais ils se sont parfaitement adaptés. Bravo à ces jeunes, ils incarnent l'intelligence du football sénégalais. »

Malgré cette première victoire convaincante, Diallo garde son groupe sous tension. « Il faut qu'on soit encore meilleurs au prochain match. Dans ce tournoi, la complaisance se paie cash. » Le message est clair : pas question de se reposer sur ses lauriers.

Avec trois points en poche et un premier message envoyé à la concurrence, le Sénégal entame parfaitement la défense de son titre. Mais pour Souleymane Diallo, le chemin vers le sommet ne fait que commencer : « Ce n'est pas la victoire qui fait l'équipe, c'est ce qu'on en fait ensuite. »