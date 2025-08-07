De ses rares érudits qui osent encore parler de perspectives pour son pays, le professeur Simon Seta Rasolofomasy a soutenu sa thèse en vue d'une habilitation à diriger des recherches sur « Les genres littéraires oraux dans le Sud et Sud-Ouest de Madagascar » avant-hier à l'université de Tuléar.

Ce qui fait de lui une des références intellectuelles malgaches en la matière. Dans la salle de réunion de la faculté, il a été assisté par plusieurs personnalités de la ville. Il faut admettre que le savoir, malgré sa discrétion en ces temps durs, est encore intact dans la cité qui ne dort jamais.

Spécialiste en littérature, l'enseignant-chercheur Simon Seta Rasolofomasy a déjà sorti maintes publications autour de la littérature orale dans le Sud malgache : « Le Ohadrehake Antandroy, un genre littéraire traditionnel malgache », « Les ohabola et la société Masikora à Madagascar » ou encore « Littérature orale et unicité du peuple malgache », ...