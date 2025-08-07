Madagascar: Mosquée Tamatave - Appel à la mobilisation des fidèles

Le CT Nantenaina Branco, président de la Coalition des organisations des Jeunes Malagasy (COJM), membre actif de l'IRMAR, du MAPAR et du TGV, a lancé un appel aux organisations islamiques à Madagascar.

Il a dénoncé des abus de pouvoir, affectant directement les citoyens et les lieux de culte, dans un contexte de tension foncière croissante. L'événement déclencheur fut la démolition d'une mosquée dans le fokontany Ambohitsaina, district de Tamatave II, intervenue lundi 28 juillet à 4 heures du matin. Outre ce lieu de culte, deux églises, cinq points d'eau réalisés grâce à une coopération avec la Turquie, ainsi que 241 habitations, ont également été démolies. Le sinistre aurait touché plus de 1 000 habitants, dont de nombreux jeunes.

Arrêté ministériel

Face à cette situation, le CT Branco interpelle directement le président de la République Andry Rajoelina, pointant du doigt un opérateur économique affirmant agir en son nom. Ce dernier prétend détenir un certificat juridique prouvant que les terres concernées lui appartiennent, titres fonciers à l'appui, présenté comme la bienfaitrice ayant donné les terrains à la communauté.

Pourtant, l'affaire est toujours pendante devant le tribunal de Tamatave, et aucun arrêté ministériel n'a été émis, seulement une décision communale aurait justifié la démolition de la mosquée. L'opérateur invoque également un projet présidentiel d'installation de panneaux solaires pour légitimer la démolition, une explication que Branco Nantenaina remet en question.

Désaccord

Dans un discours empreint de fermeté, le président du COJM appelle à l'unité des mosquées et des églises, ainsi qu'aux différentes associations religieuses, pour faire face à ce qu'il considère comme une atteinte aux droits fonciers des citoyens. Il rappelle les précédentes luttes menées contre les expropriations sous les régimes TIM et HVM, soulignant que sa démarche actuelle n'engage ni l'IRMAR, ni le TGV, mais qu'elle vise à défendre les intérêts du peuple.

« L'IRMAR et le TGV ne sont pas des voleurs de terres, ni des réseaux de corruption. Ce pays ne doit pas être dirigé de cette façon », a-t-il martelé. Enfin, il exhorte les fidèles musulmans à se mobiliser ce vendredi dans toutes les mosquées du pays pour exprimer pacifiquement leur désaccord, voire descendre dans la rue, en exigeant réparation pour la mosquée de 140 m² démolie illégalement.