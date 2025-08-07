Madagascar: Mobilité à Tana - Une troisième vague de 169 bus FOTON débarque à Toamasina

Le navire MV WB JOURNEY a accosté au quai d'Ambatovy Ouest à 10h. L'équipe de la SMMC a aussitôt commencé l'opération de débarquement.

Les 312 bus électriques et thermiques importés par l'Etat malgache pour améliorer la mobilité urbaine dans la capitale sont tous arrivés au pays. En effet, la troisième vague composée de 169 bus de marque FOTON ont débarqué hier au Port de Toamasina.

Le navire MV WB JOURNEY a accosté au quai d'Ambatovy Ouest à 10h. L'équipe de la Société de manutention des marchandises conventionnelles (SMMC) a immédiatement procédé au débarquement des véhicules.

D'après les informations, ces bus vont incessamment être acheminés vers Antananarivo. Désormais donc, la flotte est au complet. La Grande île dispose de 12 bus 100% électriques de 75 places et de 300 bus thermiques de 45 places assises.

Faut-il rappeler que la première vague de ces bus modernes a été réceptionnée à Ivato par le Président Andry Rajoelina le 24 juin dernier et la deuxième vague est arrivée à la mi-juillet ? Une partie a d'ailleurs été utilisée pour la première fois le 25 juin lors du grand show de feux d'artifices qui s'est tenu au Lac Iarivo.

Création de 500 emplois

L'importation de ces bus entre dans le cadre de la modernisation du secteur du transport urbain, conformément à ce que prévoit la Politique générale de l'Etat. L'objectif est d'offrir une meilleure qualité de services aux usagers.

Les 12 bus 100% électriques vont desservir la ligne Tsarasaotra-Ivato tandis que les 300 autres bus thermiques fonctionnant au gasoil seront utilisés pour assurer la ligne reliant Amoronankona-Ankorondrano.

Les bus arrivés hier sont de couleur bleu et vert. L'Etat malgache qui a commandé directement auprès du constructeur automobile chinois FOTON et envisage d'instaurer un code couleur afin de mettre en place une bonne organisation des transports dans la capitale. Il y aurait ainsi des lignes orange, noire, bleue et verte.

Leur exploitation sera confiée à des opérateurs privés. Force est de noter que le ministère des Transports et de la Météorologie, par le biais de l'Agence des transports terrestres a déjà lancé un appel à manifestation d'intérêts y afférant au mois de juin dernier.

De source bien informée, l'identité des opérateurs sélectionnés sera dévoilée sous peu. Durant la cérémonie de réception des 30 premiers bus au CCI Ivato, le Président Andry Rajoelina a annoncé qu'outre l'amélioration de la qualité des transports, l'arrivée de ces bus électriques et thermiques va aussi générer la création d'environ 1 500 emplois.