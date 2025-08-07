Madagascar: Repas scolaire - Des goûters à base de produits locaux dans les EPP

7 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Une expérimentation de recettes à base de farines locales pour les collations dans les écoles primaires publiques est actuellement en cours. Ce projet vise à combattre l'absentéisme et renforcer l'autonomie alimentaire des cantines tout en valorisant les richesses de notre terroir.

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026, une initiative innovante verra le jour dans les Écoles Primaires Publiques (EPP) de Madagascar : l'introduction de collations à base de produits locaux dans les cantines scolaires.

Porté par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Gret, le Ministère de l'Éducation nationale et la Fermed'Antanandrano, ce projet expérimente de nouvelles recettes à base de sorgho, fruit à pain, maïs...et même de cactus. L'objectif : nourrir mieux, localement et surtout, réduire l'absentéisme. L'ambition est triple : nourrir, éduquer, sensibiliser.

En misant sur des ingrédients disponibles localement, ces acteurs visent à offrir des goûters sains, nutritifs et accessibles aux enfants, tout en renforçant l'autonomie alimentaire des cantines. À travers cette démarche, la valeur nutritionnelle des produits malgaches est mise en avant, tout comme leur potentiel dans la lutte contre la malnutrition.

Plus qu'un repas, un apprentissage. Au-delà de l'alimentation, les enfants sont sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène et à la nutrition. Les équipes éducatives sont également formées pour mieux comprendre les besoins nutritionnels essentiels à la croissance des élèves.

L'initiative contribue ainsi à construire une culture alimentaire durable, ancrée dans le terroir et respectueuse des ressources. Parmi les recettes phares testées : les galettes de cactus et haricots rouges, symbole d'une innovation culinaire accessible et adaptée aux réalités locales.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.