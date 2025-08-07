Madagascar: Repas scolaire - Des goûters à base de produits locaux dans les EPP

Une expérimentation de recettes à base de farines locales pour les collations dans les écoles primaires publiques est actuellement en cours. Ce projet vise à combattre l'absentéisme et renforcer l'autonomie alimentaire des cantines tout en valorisant les richesses de notre terroir.

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026, une initiative innovante verra le jour dans les Écoles Primaires Publiques (EPP) de Madagascar : l'introduction de collations à base de produits locaux dans les cantines scolaires.

Porté par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Gret, le Ministère de l'Éducation nationale et la Fermed'Antanandrano, ce projet expérimente de nouvelles recettes à base de sorgho, fruit à pain, maïs...et même de cactus. L'objectif : nourrir mieux, localement et surtout, réduire l'absentéisme. L'ambition est triple : nourrir, éduquer, sensibiliser.

En misant sur des ingrédients disponibles localement, ces acteurs visent à offrir des goûters sains, nutritifs et accessibles aux enfants, tout en renforçant l'autonomie alimentaire des cantines. À travers cette démarche, la valeur nutritionnelle des produits malgaches est mise en avant, tout comme leur potentiel dans la lutte contre la malnutrition.

Plus qu'un repas, un apprentissage. Au-delà de l'alimentation, les enfants sont sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène et à la nutrition. Les équipes éducatives sont également formées pour mieux comprendre les besoins nutritionnels essentiels à la croissance des élèves.

L'initiative contribue ainsi à construire une culture alimentaire durable, ancrée dans le terroir et respectueuse des ressources. Parmi les recettes phares testées : les galettes de cactus et haricots rouges, symbole d'une innovation culinaire accessible et adaptée aux réalités locales.