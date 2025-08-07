Maroc: Marhaba 2025. Plus de 2,78 millions de MRE accueillis jusqu'au 4 août

Un total de 2.789.197 membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger sont entrés au pays jusqu'au 4 août courant, enregistrant ainsi une hausse de 10,37% par rapport à 2024, a indiqué mardi Omar Moussa Abdellah, responsable des projets et superviseur de l'opération "Marhaba" au sein de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Invité de l'émission "Obour", diffusée sur Radio Tanger-Med, M. Moussa Abdellah a précisé que le nombre de véhicules ayant accédé au territoire national depuis le lancement de l'opération "Marhaba", le 10 juin dernier jusqu'au 4 août, s'est élevé à 838.360 voitures, soit une augmentation de près de 3,74%.

Il a souligné que les chiffres enregistrés révèlent une hausse du nombre de Marocains du monde arrivant au pays via les différents points de passage et frontières durant cet été, contrairement à certaines rumeurs infondées, ajoutant que "l'opération Marhaba 2025 connaît un succès notable et se déroule dans de bonnes conditions à tous les niveaux".

Dans ce contexte, il a indiqué que le port de Tanger Med a accueilli à lui seul 555.753 membres de la communauté et 175.808 véhicules, ce qui représente 35,87% du total des Marocains du monde arrivant via les ports et passages terrestres, tandis que l'aéroport Mohammed V de Casablanca occupe la première place des accès aériens en recevant 320.395 membres de la communauté, soit l'équivalent de 25 % des Marocains du monde arrivant par voie aérienne.

Concernant les services fournis par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Omar Moussa Abdellah a précisé que les équipes de la Fondation présentes aux différents points de passage et aires de repos ont fourni un total de 45.465 services sociaux, médicaux et administratifs, dont 2.858 services médicaux.

Ces services, selon le responsable, incluent le transport urgent d'environ 50 cas vers les hôpitaux et l'assistance à plus de 800 voyageurs de la communauté dont les véhicules sont tombés en panne ou qui se sont retrouvés en difficulté.

En ce qui concerne la phase de retour, il a indiqué que les équipes de la Fondation, en coordination avec les autres partenaires et intervenants de l'opération Marhaba 2025, sont mobilisées pour assurer le bon déroulement de cette phase en termes d'organisation et d'accompagnement.

De son côté, le directeur du port passagers de Tanger Med, Jaafar Ameyer, a affirmé que cette infrastructure constitue "la principale porte d'entrée des membres de la communauté marocaine au pays", soulignant que le nombre de passagers et de véhicules arrivant au port dans le cadre de l'opération "Marhaba 2025" a enregistré une croissance respective de 6% et 4%.

Il a précisé que les autorités portuaires, en collaboration avec d'autres intervenants, ont pris un ensemble de mesures pratiques pour assurer la fluidité du passage à travers le port de Tanger Med et réduire les délais de traitement des procédures frontalières et douanières, grâce à la mobilisation continue des éléments de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), ainsi que des autorités locales.

Par ailleurs, il a été annoncé la mise en place d'une condition imposant aux voyageurs de disposer d'un billet à date et heure fixes pour accéder au port durant la période allant du 1er au 31 août, précisant que cette mesure vise à réguler le flux des passagers et garantir la fluidité du passage à travers le port Tanger Med passagers, en tenant compte de la capacité d'accueil des navires.

Dans ce sens, il a appelé les voyageurs, en particulier les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, à confirmer leurs horaires de traversée maritime dans les aires de repos de Tanger Med (à l'entrée de l'autoroute de Tanger) ou à l'aire de Ksar Sghir, ou via les applications, sites web et numéros de service client des compagnies maritimes avant d'arriver au port, les invitant à programmer leurs voyages en dehors des heures de pointe, notamment les samedis, dimanches et la dernière semaine du mois d'août.