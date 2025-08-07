Le Maroc, en la personne de son ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des Nations unies, Omar Hilale, a été élu, mardi, vice-président de la troisième Conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral, qui se tient à Awaza, au Turkménistan.

L'annonce a été faite lors d'une session plénière des délégations participantes à cette conférence (5-8 août).

"Le rôle du Maroc a été salué à travers mon élection à la vice-présidence de la conférence, ce qui nous permettra d'être plus actifs dans les débats et réunions parallèles", a indiqué M. Hilale, dans une déclaration à la MAP.

Cette conférence intervient au moment opportun après avoir été reportée à deux reprises, a-t-il souligné, rappelant que les pays en développement sans littoral représentent 9% de la population mondiale et un sixième des Etats membres des Nations unies, ce qui illustre leur ampleur.

Le diplomate marocain a mis l'accent sur l'importance de cet événement, qui met en lumière les difficultés et les défis auxquels sont confrontés ces pays, et offre à la communauté internationale une occasion de discuter des moyens de les aider.

Cette conférence débouchera sur une déclaration politique de solidarité avec les pays en développement sans littoral, en leur accordant davantage d'attention, tout en oeuvrant collectivement au renforcement de leur soutien, notamment à travers un plan d'action axé sur le renforcement de leur résilience et de leur capacité d'adaptation, l'encouragement du commerce, la facilitation des échanges commerciaux, l'attraction des investissements et l'amélioration des accès, autant de leviers importants pour briser leur enclavement, a-t-il précisé.

Il a aussi mis en avant la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière d'aide et de coopération avec les pays en développement sans littoral, citant notamment deux initiatives majeures, à savoir l'initiative atlantique visant à garantir aux pays du Sahel un accès libre à l'océan Atlantique, et l'initiative de désenclavement des pays du Sahel, une action essentielle et stratégique de solidarité Sud-Sud en faveur de ces Etats.

Le Maroc participera à trois sessions parallèles de la conférence afin de jeter la lumière sur la stratégie Royale de soutien à ces pays, la politique du Royaume dans le cadre général de l'Agenda 2030, ainsi que les actions de solidarité menées par le Maroc, notamment en Afrique, a indiqué M. Hilale.

Cette conférence aidera ces pays à faire face à deux obstacles principaux, à savoir le sous-développement, puisque la majorité de ces pays sont en développement, et la difficulté d'accès aux réseaux de connectivité, de transport et de commerce, ce qui augmente les coûts de leurs importations et exportations et freine leur développement, a-t-il ajouté.

Le Royaume est représenté à cet événement par une délégation conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et comprenant outre M. Hilale, l'ambassadeur du Maroc auprès des républiques du Kazakhstan, du Tadjikistan, du Turkménistan et du Kirghizstan, Mohamed Rachid Maaninou, ainsi que plusieurs diplomates et responsables au ministère du Transport et de la Logistique.

La conférence vise à repenser le cheminement du développement dans les pays sans littoral et constitue une plateforme de rencontre pour des délégations de haut niveau, des responsables internationaux, des investisseurs et des organisations, afin de discuter notamment des stratégies d'intégration des problématiques spécifiques à ces pays dans les politiques mondiales, des plans d'investissement et de l'élaboration d'idées liées à l'Agenda du développement durable.

La première conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral s'est tenue en août 2003 à Almaty (Kazakhstan), tandis que la deuxième a eu lieu en novembre 2014 à Vienne (Autriche).