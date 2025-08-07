Madagascar: Basket - CJSOI - Les Ankoay en finale contre les Réunionnais

Intouchables, les Ankoay de Madagascar ont écrasé les Seychellois 75-45 ce mercredi au Victoria Gym, s'offrant une place en finale des 13es Jeux de la CJSOI. Ce vendredi, ils défieront La Réunion pour l'or dans un duel très attendu.

Les Ankoay de Madagascar continuent de briller aux 13es Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI). Ce mercredi, au Victoria Gym, l'équipe masculine de basketball, emmenée par A'Ranty Rasetriarivony, a surclassé les hôtes seychellois sur le score sans appel de 75-45, validant ainsi leur ticket pour la grande finale.

Malgré un premier panier concédé aux Seychellois, les protégés du coach Hyacinthe ont rapidement pris les commandes, remportant le premier quart-temps 18-14. Galvanisés, les Malgaches ont ensuite creusé l'écart au deuxième quart-temps, atteignant la mi-temps avec un confortable 42-26.

En seconde période, les Seychellois ont tenté de réagir, mais les Ankoay ont maintenu leur domination, menant 67-34 à l'issue du troisième quart-temps. Dans le dernier acte, Madagascar a scellé sa victoire avec autorité 85-45, devant un public seychellois admiratif mais impuissant.

Ce vendredi, les Ankoay affronteront La Réunion en finale, dans ce qui s'annonce comme un choc au sommet. Les Réunionnais, tombeurs de Mayotte 71-55 en demi-finale, seront un adversaire redoutable. Portée par son parcours sans faute et une cohésion exemplaire, la sélection malgache est plus que jamais déterminée à décrocher l'or et à marquer l'histoire de ces Jeux de la CJSOI.