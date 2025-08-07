Afrique Australe: Axian Energy - Partenaire énergétique du 45e Sommet de la SADC

Axian Energy, par l'intermédiaire de ses entités Jovenna et Ena, a signé un protocole de partenariat avec le gouvernement malgache. En effet, ce pôle du groupe Axian dédié à l'énergie est le partenaire énergétique du 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui se déroule actuellement à Antananarivo. Il va ainsi accompagner l'État dans la réussite de cet événement jusqu'au 18 août 2025.

Placée sous le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente », cette édition du sommet souligne l'importance de bâtir des modèles économiques durables, ancrés dans une souveraineté énergétique renforcée.

Ce thème fait écho à la mission d'Axian Energy qui est déjà présent dans six pays de la zone de la SADC. Il s'agit notamment de permettre au plus grand nombre d'Africains de bénéficier d'une source d'énergie propre, fiable et accessible.

En tant qu'acteur privé fortement ancré à Madagascar, Axian Energy apporte également un appui technique et logistique aux dispositifs institutionnels déjà en place, en mettant à disposition des solutions énergétiques fiables, accessibles et adaptées aux besoins de l'événement, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, en tant qu'acteur africain doté d'une solide expérience, ce membre du secteur privé est un partenaire de premier plan pour piloter le développement de projets structurés dans le domaine des énergies renouvelables pour le continent.