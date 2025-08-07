Tunisie: Le ministère de l'Intérieur engage des poursuites contre des pages accusées de discréditer l'insitution sécuritaire

6 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, mercredi soir, l'ouverture de poursuites judiciaires contre les responsables de certaines pages sur les réseaux sociaux, accusées de diffuser de fausses informations et de mener des campagnes coordonnées visant à discréditer l'institution sécuritaire.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que ces pages, qualifiées de « suspectes », ne sont affiliées ni à ses services ni à ses unités opérationnelles. Il a également affirmé que ces campagnes sont orchestrées par des parties aux motivations connues, cherchant à manipuler l'opinion publique, propager des rumeurs et minimiser les récents succès des forces de sécurité dans la lutte contre la criminalité.

Le ministère a condamné ces tentatives qu'il juge « désespérées » pour perturber l'action des forces de l'ordre et fragiliser la stabilité de l'État. Il a souligné que l'institution, grâce à sa discipline, sa cohésion et son professionnalisme, oeuvre en étroite collaboration avec les autorités judiciaires pour identifier et poursuivre les auteurs de ces campagnes, qu'ils soient en Tunisie ou à l'étranger.

Ces actions judiciaires s'inscrivent dans le cadre d'une réponse ferme à toute tentative de porter atteinte aux institutions de l'État et à l'unité nationale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.