Congo-Kinshasa: Tracasseries routières , PCR - Les Inspecteurs de la Police appelés à lutter contre les antivaleurs

Au cours d'une réunion de commandement tenue le 4 août 2025 dans la capitale congolaise, Patience Mushid Yav, Commissaire Divisionnaire principal et Inspecteur de la Police Nationale Congolaise (PNC), a lancé un appel fort aux éléments et cadres de l'Inspection générale de la Police (IG-PN) pour bannir les mauvaises pratiques au sein de la Police de Circulation Routière (PCR).

Lors de cet entretien, le Commissaire Divisionnaire a martelé sur l'éradication de toutes les pratiques désastreuses qui dérogent aux règles du métier et ternissent l'image de la police.

«Fini les antivaleurs, fini les résultats stériles et fini la pédagogie. Place maintenant au travail. Veuillez à la compétence de la PCR et combattez les pratiques qui ternissent l'image de la police. La charité bien ordonnée commence par soi-même. N'allez pas corriger les autres si vous êtes vous-mêmes incorrigibles. Nous attendons de vous des résultats concrets et visibles. Le gouvernement congolais, tout comme notre population, attend de nous des résultats. Il est de notre devoir d'interpeller tout agent de la police qui ne respecte pas la loi. Personne n'est au-dessus de la loi », a déclaré le Commissaire principal Patience Mushid Yav.

Un reproche fait non seulement aux éléments de la PCR mais également aux chefs des délégations qui sont appelés à contrôler de près leurs éléments sur terrain.

En substance, le Chef de l'IG-PN, après de nombreux séminaires de recyclages et connaissances, a lâché : «Qu'il est temps de jauger les aboutissements».

En outre, Patience Mushid Yav a aussi insisté sur la lutte contre les souillures policières commises par les unités d'interventions et quelques conducteurs de véhicules de la police actuellement appelés "Kabasele".

Une mission de contrôle en perspective

En ce qui concerne les sanctions dites " transactionnelles", il a mis un accent particulier sur leur spécificité exagérée et non conforme, tout en dénonçant l'usage comme une apparence d'impôt illégal.

Depuis le début de l'année, une mission d'évaluation est en cours afin de lutter contre les tracasseries routières ainsi faire respecter les droits de l'homme.

Il sied de noter que, le 5 mai 2025, le Ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani a instruit l'Inspecteur général de la Police Nationale Congolaise de procéder à l'arrestation de tous les policiers véreux et mafieux sur l'ensemble du territoire national.