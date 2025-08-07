Sénégal: JOJ Dakar2026 - La plateforme aéroportuaire se mobilise

À moins d'un an des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) que le Sénégal s'apprête à accueillir, la mobilisation s'intensifie à tous les niveaux. L'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), porte d'entrée stratégique du pays, se positionne comme un maillon essentiel de cette organisation.

Une importante rencontre s'est tenue sur la plateforme aéroportuaire hier, mardi, en présence d'Ibrahim Wade, coordonnateur général du Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), et du directeur général de AIBD S.A, Cheikh Bamba Dieye.

Objectif : renforcer la synergie entre les différents acteurs aéroportuaires afin de garantir un accueil fluide, sécurisé et à la hauteur de l'événement. « Nous sommes venus en délégation pour travailler avec les équipes de l'aéroport, conformément aux orientations du Conseil interministériel du 15 octobre 2024 », a déclaré M. Wade. Ce dernier a insisté sur le rôle central de l'AIBD où près de 12 000 participants, athlètes, encadreurs, délégations, invités et médias y transiteront. Le succès logistique des JOJ débutera donc dès les premiers pas à l'aéroport.

Une chaîne aéroportuaire mobilisée

Police, gendarmerie, douane, services d'assistance (2AS), gestionnaires d'infrastructure (LAS), prestataires techniques, personnel de l'AIBD : toutes les entités ont réaffirmé leur engagement. Des dispositifs sont déjà en cours d'ajustement concernant la sécurité, l'accueil, les accréditations, la signalétique et la restauration.

« L'accueil est le premier visage d'un pays. Il doit traduire notre hospitalité, notre rigueur, notre capacité à organiser », a souligné un responsable de la plateforme. Le COJOJ a salué cet état d'esprit collectif, mettant en avant une montée en puissance coordonnée, soutenue par des réunions techniques régulières et un protocole d'accord en gestation.

Visibilité et coordination nationale

En plus de ses fonctions logistiques, l'aéroport deviendra une vitrine des JOJ 2026, avec une signalétique spécifique et des espaces de communication. Pour le coordonnateur général, cette réunion marque un tournant : « Ce que nous faisons ici, c'est sanctuariser notre image. C'est par ici que le monde nous verra. »

Ibrahima Wade a tenu à remercier, au nom du président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, les équipes du terrain pour leur mobilisation exemplaire. Il a aussi souligné l'importance d'une coordination entre les ministères, les agences publiques et les opérateurs privés, dans une dynamique d'efficacité et de solidarité nationale.

Cap sur 2026 avec confiance

À mesure que le compte à rebours s'accélère, les JOJ se précisent comme un test majeur pour les capacités organisationnelles du Sénégal. Plus qu'un rendez-vous sportif, l'événement s'annonce comme une vitrine pour le pays tout entier. Et à en croire les acteurs présents à l'AIBD, le défi est pris à bras le corps.