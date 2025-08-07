Sénégal: Les directions du ministère de la Communication mobilisées pour une bonne couverture du Magal (ministre)

Touba — Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a assuré, mercredi, que toutes les directions relevant de son département ont été mobilisées pour contribuer au bon déroulement du Grand Magal prévu le 13 août.

Dans le domaine des télécommunications, plus de 800 agents ont été mobilisés par les services compétents du ministère, afin de veiller à la qualité du réseau et des services, a-t-il déclaré devant le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Le ministre de la Communication a été reçu a été reçu à Darou Miname par le khalife général des mourides, avant de rencontrer à la résidence Khadim Rassoul, son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, par ailleurs président du comité d'organisation du Magal.

Alioune Sall était accompagné d'une forte délégation composée de ses plus proches collaborateurs et de directeurs généraux de structures relevant de son département, dont celui de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Momar Diong.

Il a annoncé la mise à disposition d'un réseau mobile dédié aux forces de défense et de sécurité pour faciliter leurs interventions durant l'événement.

Le ministre de la Communication a également signalé le renforcement du débit Internet pour permettre aux pèlerins d'accéder à une meilleure connectivité durant leur séjour à Touba.

Concernant la couverture médiatique du Magal, M. Sall a indiqué avoir donné des instructions aux organes de presse du service public, la RTS, l'APS et Le Soleil, pour assurer une couverture "à la hauteur de l'événement", et permettre au monde entier de suivre les moments forts de cette manifestation religieuse.

Il a enfin sollicité des prières pour la paix au Sénégal et la réussite de la mission des plus hautes autorités.

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a magnifié les efforts déployés par le ministre et prié pour lui ainsi que pour l'ensemble de sa délégation.