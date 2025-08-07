Sénégal: 131ème édition du Magal de Touba - Le groupe Sonatel déploie un dispositif exceptionnel

À l'occasion de la 131ᵉ édition du grand Magal de Touba, le groupe Sonatel, réaffirme son engagement citoyen à travers un dispositif global combinant renforcement technique, soutien communautaire et promotion de l'innovation, en droite ligne avec sa stratégie d'inclusion numérique, sociale et financière.

Selon un communiqué de presse, dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse), Sonatel apporte un soutien concret au comité d'organisation et à la communauté mouride. «En 2025, le Groupe a fourni divers équipements et consommables pour améliorer l'accueil des pèlerins : bâches à eau, matériels de nettoiement (gilets, gants, masques), nattes, lave-mains, seaux, bouilloires, bassines, etc. En partenariat avec Kirène, plus de 220 000 bouteilles d'eau ont également été distribuées aux familles religieuses sur les différents sites d'hébergement », informe le groupe.

Toujours dans le cadre du concept «Sonatel ci sen Gox », ajoute la même source, la deuxième édition du Hackathon Sonatel se tiendra également du 10 au 12 août, en partenariat avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Ucak), sur le thème « Le numérique au service du développement de l'entrepreneuriat de la jeunesse de Touba ».

En collaboration avec la Mutuelle d'épargne et de crédit Touba Darou Salam, Sonatel dit soutenir les activités des femmes transformatrices, à travers le financement de projets générateurs de revenus et le renforcement de l'inclusion financière.

Pour répondre à l'affluence exceptionnelle du Magal, Sonatel informe avoir multiplié par 9 (soit +900%) les capacités 4G et 4G+ dans la localité de Touba et ses environs. Le réseau a été densifié aussi bien dans la ville de Touba qu'au niveau de la périphérie.

Ainsi, 43 nouveaux sites techniques ont été déployés contre 24 en 2024, portant ainsi le total de sites actifs à Touba à 198.

En plus, le Wifi est gratuit dans les zones à forte affluence. «80 points d'accès Wifi mis en service dans les zones à forte affluence notamment la Grande Mosquée, la Résidence Cheikhoul Khadim, Darou Khoudoss, Marché Ocass, la Résidence du Khalife (Darou Minam), Touba Ndindy », lit-on dans le document.