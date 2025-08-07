Sénégal: Digitalisation complète des processus de PPP - Le pays lance la plateforme SOURCE

Le ministre sénégalais en charge de l'économie, du plan et de la coopération a procédé le mardi 5 août 2025 , au lancement officiel de la plateforme SOURCE Sénégal. Abdourahmane Sarr a dit que l'objectif de cette plateforme est d'offrir aux autorités contractantes la possibilité de mener l'ensemble de la procédure de passation d'un contrat de Partenariat public-privé (Ppp) de manière digitalisée.

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa politique de digitalisation avec le lancement de SOURCE PPP Sénégal qui, selon le ministre en charge de l'économie, « apporte des avancées majeures et s'inscrit pleinement dans une dynamique d'offrir une plateforme digitale répondant aux exigences de rapidité, de conformité et d'efficacité, avec une accessibilité nationale assurant une diffusion homogène des appels à projets et des contrats Ppp ».

Pour Abdourahmane Sarr ce sera désormais un processus entièrement digitalisé, de la préparation à la signature pour réduire les délais et les coûts administratifs en assurant une conformité avec les meilleures pratiques et standards internationaux et la loi 2021-23 relative au contrat Ppp.

Il a rappelé que le Sénégal a fait des partenariats publics privés un levier clé dans la stratégie de mobilisation du financement de l'agenda national de transformation, la Vision Sénégal 2050 et sa déclinaison quinquennale, la Stratégie nationale de développement 2025-2029.

A l'en croire, en structurant juridiquement, techniquement et financièrement chaque projet selon les meilleures normes, SOURCE PPP Sénégal renforce « notre » capacité à attirer des investissements fiables et durables.

Il a, en sens, invité l'ensemble des ministères, sociétés nationales, agences d'exécution à s'approprier la plateforme et de l'intégrer dans leur processus interne. Soulignant que leur engagement collectif garantira la réussite de cette transformation numérique permettant ainsi de mobiliser plus efficacement le secteur privé et de concrétiser la vision stratégique du chef de l'État en matière d'infrastructures durables et inclusives.

Pour sa part, le chef de la section coopération à l'ambassade d'Allemagne au Sénégal a déclaré que le lancement de cette plateforme marque « une étape importante dans nos efforts conjoints pour promouvoir des infrastructures durables et innovantes ».

M. Casjen Ohnesorge a souligné que le partenariat du G7 pour les infrastructures et les investissements mondiaux vise à mobiliser 600 milliards de dollars pour des infrastructures durables d'ici 2027. A ce titre, il a rappelé que la contribution de l'Union européenne et notamment celle de l'Allemagne passe par l'initiative européenne Global Gateway. « Il est cependant communément admis que le manque de projets bancables constitue un obstacle majeur au développement durable des infrastructures », a-t-il dit.

C'est pourquoi, a-t-il expliqué, l'Allemagne collabore avec des pays partenaires afin de développer des pipelines de projets bancables avec l'objectif de créer des cadres institutionnels et réglementaires favorables aux investissements publics et privés dans les infrastructures, avec des critères ambitieux en matière de durabilité.

Pour lui, la plateforme SOURCE constitue un outil essentiel pour renforcer la transparence, l'efficacité et la coopération dans la gestion des projets d'infrastructures en mobilisant davantage le secteur privé. Avec des initiatives comme la plateforme SOURCE, M. Ohnesorge a confié qu'ils cherchent à établir des partenariats équitables et transparents pour la promotion des infrastructures durables.