Sénégal: BRVM - Hausse de 42,076 milliards FCFA de la capitalisation boursière globale ce mercredi 6 août 2025

6 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 6 août 2025, la capitalisation boursière globale (marché des actions et des obligations réunies) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 42,076 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 22 553,057 milliards de FCFA contre 22 510,981 milliards de FCFA la veille. Cette hausse est occasionnée par celle de la capitalisation du marché des actions. Celle-ci a en effet connu une augmentation de 41,847 milliards, passant de 11 985,628 milliards de FCFA la veille à 12 027,475 milliards de FCFA ce 6 août 2025. Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle est apparue en hausse de 229 millions, s'établissant à 10 525,582 milliards de FCFA contre 10 525,353 milliards de FCFA le mardi 5 août 2025.

La valeur totale des transactions s'est ramenée à 371,598 millions FCFA contre 875,712 millions de FCFA la veille.

Les indices sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,35% à 311,95 points contre 310,86 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,33% à 150,98 points contre 150,48 points la veille. Par contre, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,05% à 128,94 points contre 129,00 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA (plus 7,11% à 1 055 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (plus 5,88% à 4 595 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (4,00% à 1 300 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,35% à 1 080 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 560 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 1,82 % à 540 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,32% à 11 250 FCFA) Orange Côte d'Ivoire (moins 1,06% à 1 400 FCFA) et Banque Internationale pour l'industrie et le commerce du Bénin (moins 0,94% à 5 250 FCFA).

