Sénégal: Une initiative lancée pour soutenir les femmes dans les zones rurales

6 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

La haute Autorité du Waqf, en partenariat avec Heifer International Sénégal, a lancé ce mercredi 6 août 2025 le projet WAPEC (Waqf Agricole Public d'Élevage de Chèvres), une initiative qui vise à autonomiser les femmes rurales et renforcer la souveraineté alimentaire. La convention de partenariat a été signée au siège du Waqf, en présence de représentants des deux institutions.

« Ce projet ambitieux, prévu jusqu'au 31 décembre 2030, vise à améliorer les conditions de vie des femmes rurales, à structurer des groupements communautaires et à contribuer durablement à la souveraineté alimentaire au Sénégal », renseigne une note parvenue à notre rédaction.

La même source renseigne par ailleurs que le projet est financé à hauteur de 78 % par la HAW et de 22 % par Heifer International Sénégal. Le budget global est quant à lui de 120 710 288 FCFA pour la phase pilote.

Chaque groupement de 20 femmes recevra 10 chèvres reproductrices et 1 bouc géniteur, accompagnés d'un appui technique, de formations, de soins vétérinaires, d'équipements et d'alimentation.

« La phase pilote sera déployée dans les départements de Podor (région de Saint-Louis) et Koungheul (région de Kaffrine), identifiés comme prioritaires en raison de leurs taux de pauvreté élevés, de leur faible accès aux services sociaux de base et de leur vulnérabilité aux chocs économiques. Ces zones présentent des déficits marqués en infrastructures, un enclavement géographique, et un tissu économique limité. Le projet vise ainsi à créer un levier local de revenus, d'emploi et de résilience, avec un cycle de maturité de 2 ans par groupement », poursuit la note.

