Sénégal: Nguéniène - Le mouvement «Inwi» s'investit dans l'assainissement

Pour lutter contre les inondations et la prolifération des dépôts d'ordures non réglementaires, le mouvement citoyen Initiative nationale wuut indi (Inwi) a lancé, hier, une campagne d'assainissement dans la commune de Nguéniène, département de Mbour.

L'objectif de ce projet est de bâtir des collectivités territoriales, avec un cadre de vie qui promeut durabilité et viabilité. Cet engagement communautaire est principalement axé sur la lutte contre les décharges sauvages et la réhabilitation des zones rurales, où l'exploitation du sable a occasionné des dommages environnementaux.

Avec l'appui des autorités locales et administratives, le projet financé par le Inwa et ses partenaires cible les grands villages de la commune, dont Nguéniène, Ndianda, Mbodiène, Ndoffane et Fadial. Selon le coordonnateur du mouvement Inwi, Boucar Diouf, ces activités d'assainissement et de nettoyage s'inscrivent dans une logique de promouvoir la salubrité, pour renforcer la protection des populations. « Nous avons décidé d'apporter notre contribution dans la lutte contre l'insalubrité. C'est une question de santé publique qui invite à l'engagement de toute la communauté. Les citoyens doivent accompagner les décideurs politiques dans la mise en œuvre des politiques sanitaires », a fait savoir M. Diouf.

Selon ce dernier, l'assainissement et l'éradication des dépôts sauvages d'ordures peuvent contribuer à freiner la prolifération de certaines pathologies. Ainsi, les autorités administratives de la localité ont salué cette démarche qui est une invite à l'engagement communautaire pour bâtir des collectivités territoriales viables et durables. « Nous avons élaboré un plan d'actions d'assainissement que nous allons mettre en œuvre tout au long de l'hivernage. C'est une initiative locale, qui nous rappelle l'importance de l'engagement citoyen pour relever le défi de l'émergence des collectivités territoriales », s'est enthousiasmé le sous-préfet de Sessene, Richard Birame Faye.