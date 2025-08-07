Sénégal: UCAD - Deux jalons posés pour une bonne santé bucco-dentaire

6 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Le week-end dernier, une nouvelle clinique dentaire a été inaugurée au Département d'Odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Il s'agit du fruit d'un partenariat entre l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships, l'Institut d'Odontologie et de Stomatologie (IOS), le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que d'autres acteurs clés. La clinique dispose de 10 fauteuils dentaires ainsi que d'une salle de radiologie.

Par la suite, la première pierre du centre de formation dentaire a été posée. Sa construction devrait s'achever d'ici deux ans. Ce centre comprendra 30 fauteuils dentaires. L'objectif est de développer la spécialisation dans toute la sous-région.

« Ces deux infrastructures répondent à plusieurs objectifs : renforcer les capacités nationales, améliorer l'accès à des soins bucco-dentaires de qualité, tout en intégrant pleinement la formation initiale à la pratique clinique encadrée », a assuré Serigne Mbaye, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le Professeur Bara Ndiaye, doyen de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie, a pour sa part déclaré : « Ce jour marque le lancement concret d'une initiative ambitieuse de santé publique, fondée sur les valeurs essentielles de dignité, de solidarité et d'accès équitable aux soins. »

De son côté, David Ugai, directeur de Mercy Ships en Guinée, salue cette collaboration : « Cette collaboration reflète l'engagement à long terme de Mercy Ships pour renforcer durablement les capacités sanitaires au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. »

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.