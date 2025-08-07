Sénégal: UCAD - Deux jalons posés pour une bonne santé bucco-dentaire

Le week-end dernier, une nouvelle clinique dentaire a été inaugurée au Département d'Odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Il s'agit du fruit d'un partenariat entre l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships, l'Institut d'Odontologie et de Stomatologie (IOS), le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que d'autres acteurs clés. La clinique dispose de 10 fauteuils dentaires ainsi que d'une salle de radiologie.

Par la suite, la première pierre du centre de formation dentaire a été posée. Sa construction devrait s'achever d'ici deux ans. Ce centre comprendra 30 fauteuils dentaires. L'objectif est de développer la spécialisation dans toute la sous-région.

« Ces deux infrastructures répondent à plusieurs objectifs : renforcer les capacités nationales, améliorer l'accès à des soins bucco-dentaires de qualité, tout en intégrant pleinement la formation initiale à la pratique clinique encadrée », a assuré Serigne Mbaye, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le Professeur Bara Ndiaye, doyen de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie, a pour sa part déclaré : « Ce jour marque le lancement concret d'une initiative ambitieuse de santé publique, fondée sur les valeurs essentielles de dignité, de solidarité et d'accès équitable aux soins. »

De son côté, David Ugai, directeur de Mercy Ships en Guinée, salue cette collaboration : « Cette collaboration reflète l'engagement à long terme de Mercy Ships pour renforcer durablement les capacités sanitaires au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. »