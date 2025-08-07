Sénégal: « Guèye Para » plaide la cause des descendants de Tirailleurs africains

Thierno Birahim Guèye était l'invité d'honneur du président français, Emmanuel Macron, lors du défilé civil et militaire du 14 juillet, sur les Champs-Élysées, à Paris. Président de la Fédération des associations des descendants de Tirailleurs sénégalais, il a profité de son séjour en France pour échanger avec les autorités sur la pérennisation de l'histoire des tirailleurs.

Surnommé « Guèye Para » en raison de son passage remarqué au bataillon des parachutistes de l'armée sénégalaise (1988-1993), Thierno Birahim Guèye a consacré 35 ans de sa vie au service du drapeau national. Spécialiste du génie militaire et intendant des palais nationaux, il a aussi été engagé sur plusieurs fronts, notamment au Libéria et au Mali dans le cadre de l'opération Serval. À Kidal et Anefis, en 2012, il s'est lié d'amitié avec un officier malien du nom d'Assimi Goïta, devenu plus tard chef de la junte militaire au pouvoir dans le pays du général Modibo Keïta. Honoré de représenter les Tirailleurs sénégalais à la tribune des anciens combattants sur les Champs-Élysées, Thierno Birahim Guèye a saisi l'occasion pour évoquer avec les autorités françaises la situation des anciens combattants et de leurs descendants.

De ses échanges avec le Président Emmanuel Macron est née l'idée de créer un comité dédié au renforcement des relations entre les 17 pays africains ayant constitué le régiment des Tirailleurs sénégalais. Selon lui, cette initiative, approuvée par ses hôtes, devrait servir de cadre de dialogue, d'échange et de collaboration, en vue de préserver et promouvoir l'héritage des fils d'Afrique ayant combattu pour la France.

Le président de la Fédération des associations des descendants de Tirailleurs sénégalais de l'Afrique occidentale française (Aof) a salué les efforts conjoints de la France et du Sénégal pour rétablir la vérité sur le massacre de Thiaroye en 1944. En France, « Guèye Para » a multiplié les rencontres avec les autorités administratives, militaires, politiques et civiles, dans le but d'immortaliser l'histoire des tirailleurs et de consolider les relations historiques entre la France et ses alliés africains.

Il a également été reçu par les autorités diplomatiques sénégalaises en France, avec lesquelles il s'est longuement entretenu sur les raisons de sa visite et les projets de la Fédération, au bénéfice des descendants des Tirailleurs de l'Aof.