Sénégal: Magal de Touba - Régulation des réseaux sociaux, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre interpelle le ministre Alioune Sall

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a effectué une visite à Touba ce mercredi, au cours de laquelle il a été interpellé sur la question de la régulation des réseaux sociaux par le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Ce dernier a invité l'État à prendre ses responsabilités face aux dérives constatées sur les plateformes numériques, qu'il juge néfastes pour la société. Il estime que le ministère doit jouer pleinement son rôle pour encadrer ces pratiques et « redresser » les comportements déviants.

En réponse, le ministre Alioune Sall a rassuré que son département a déjà entamé des réformes visant à mieux réguler les médias et les réseaux sociaux. Il a précisé que ces mesures visent à mettre fin à l'anarchie qui règne dans le secteur, à travers l'identification claire des acteurs et la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces. Le gouvernement travaille également à doter le ministère et les instances de régulation des outils et moyens nécessaires pour assurer cette mission dans les règles de l'art.

Par ailleurs, le ministre a présenté le dispositif mis en place pour assurer une couverture optimale du Grand Magal. Celui-ci inclut une amélioration de la couverture téléphonique et Internet, ainsi que l'installation de points d'accès Wi-Fi gratuits dans 49 zones stratégiques de la ville sainte. Les opérateurs téléphoniques privés ont, de leur côté, déployé plus de soixante nouveaux sites techniques pour renforcer la connectivité. Au total, ce sont 800 personnes qui ont été mobilisées pour garantir un service permanent et de qualité tout au long de l'événement.