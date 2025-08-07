Sénégal: Visite de prise de contact du nouveau Directeur général de SONATEL à l'ARTP

Le tout nouveau Directeur général de SONATEL, Brelotte Bâ, a rendu visite au Directeur général de l'ARTP pour sa première sortie officielle, ce mercredi 6 août.

Il a été reçu par Dahirou Thiam, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), dans le cadre d'une prise de contact.

« À cette occasion, le Directeur général de SONATEL a marqué sa volonté de collaborer avec l'ARTP, qui est le premier interlocuteur des opérateurs, et de contribuer significativement à l'accélération de la transformation numérique du Sénégal, avec ses déclinaisons dans l'inclusion digitale », note l'ARTP dans un post sur Facebook.

En retour, le Directeur général de l'ARTP a réaffirmé son engagement à placer la concertation avec toutes les parties prenantes au coeur de l'ensemble des leviers de régulation.