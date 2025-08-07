Algérie: Production des engrais phosphatés - Signature d'un mémorandum d'entente entre Sonarem et la société pakistanaise 'Fatima'

ALGER — Un mémorandum d'entente entre le groupe industriel minier "Sonarem", représenté par sa filiale "Somiphos" et la société "Fatima Fertilizers", filiale du groupe pakistanais "Fatima", a été signé mercredi à Alger, à l'effet de renforcer le partenariat bilatéral dans les domaines des industries minières et de la production des engrais tous types confondus, a indiqué le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, dans un Communiqué.

La cérémonie de signature qui s'est déroulée en siège du ministère, a été présidée par le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, du PDG du groupe Sonarem, Belkacem Soltani, du PDG de la société "Somiphos", Lekhal Mokhtar et du directeur exécutif des opérations à la société "Grand Exploration and Mining Company", relevant du groupe "Fatima", Mukhtar Abbas.

Ont également assisté à cette cérémonie l'ambassadeur du Pakistan en Algérie, de l'ambassadeur d'Algérie en Pakistan et de plusieurs cadres du ministère et des deux groupes.

Ce mémorandum d'entente tend à établir un cadre pour une coopération fructueuse entre les deux parties en matière de commercialisation du phosphate extrait du gisement Bir El Ater lors de sa première phase, à travers la mise en place de dispositions contractuelles portant sur l'enrichissement de cette matière vitale et sa transformation ultérieure au niveau local, en vue de contribuer au développement de la fabrication des engrais phosphatés et au renforcement des chaînes des valeurs y afférentes.

Il vise également à explorer les opportunités de partenariat et d'investissement dans des projets industriels destinés aux marchés algériens et pakistanais ainsi qu'à d'autres marchés internationaux, en examinant la possibilité de réaliser des projets reposant sur la valorisation des ressources minières et la création de la valeur ajoutée à travers la fabrication locale, tout en échangeant les expertises techniques entre les deux sociétés.

Cette coopération s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion de l'investissement dans le secteur minier et de renforcement des partenariats de qualité avec des partenaires asiatiques, reconnus pour leur expertises industrielles et technologiques avancées dans les domaines de la transformation des matières premières et du développement des industries de transformation.

Elle vise également à développer, à enrichir et à transformer les gisements de phosphate extraits de la mine de Bir El Ater, dont les réserves excèdent les 850 millions de tonnes.

A cette occasion, les deux parties ont exprimé leur volonté de développer un partenariat stratégique basé sur l'intégration économique et l'exploitation des ressources minières disponibles, dans le sillage des efforts des deux pays pour renforcer la sécurité alimentaire et développer les industries de transformation basées sur les ressources naturelles.

A noter que "Fatima Group" est l'un des plus grands conglomérats industriels au Pakistan, opérant dans plusieurs domaines tels que les engrais, l'industrie chimique, l'énergie, le textile et l'agriculture. Sa filiale "Fatima Fertilizer Company Limited", leader dans la production d'engrais au Pakistan, s'est lancée dans le secteur minier à travers des projets stratégiques dans la province du Baloutchistan, notamment dans les domaines de l'exploitation et de la Transformation du phosphate, du cuivre, de l'or et du fer.