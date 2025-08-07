Nommé par le Président de la République depuis le 23 juillet dernier, André Wameso a officiellement pris les commandes de la Banque Centrale du Congo (BCC). La cérémonie de remise-reprise avec la Gouverneure sortante, Marie-France Kabedi Malangu, est intervenue, ce lundi 4 août 2025, au siège de la première institution financière de la République Démocratique du Congo.

Cette cérémonie qui a connu la participation de hauts cadres de la Banque Centrale du Congo (BCC), a été présidée par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. A cet effet, la Gouverneure sortante a, dans son mot, exhorté les agents et cadres de cette institution à accompagner son successeur dans la réalisation de ses missions et à se tenir main dans la main pour que cette institution financière réalise ses objectifs.

Pour sa part, le nouveau Gouverneur de la BCC a promis de cheminer ensemble avec tous les agents et cadres afin d'atteindre les objectifs assignés à cette institution.

«On gagne ensemble, on perd ensemble. Je pense qu'on gagnera toujours ou bien on gagnera le plus souvent possible. Et si on perd, on perdra ensemble. Je voudrais finir par une chose : dire merci au Chef de l'État. Nous y arriverons tous ensemble et je remercie le Seigneur qui a permis que ce moment puisse arriver, je compte sur vous », a-t-il conclu.

Âgé de 50 ans et formé à l'Université catholique de Louvain, André Wameso était jusque-là directeur de cabinet adjoint du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chargé des questions financières. Il est également membre de l'Union sacrée de la Nation et député national, élu de la province du Kongo Central.