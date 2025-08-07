Congo-Kinshasa: Cour Constitutionnelle - Dieudonné Kamuleta confirmé par Félix Tshisekedi !

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confirmé dans la soirée d'hier mardi 5 août 2025, par Ordonnance présidentielle, Dieudonné Kamuleta Badibanga à la tête de la Cour Constitutionnelle.

L'annonce officielle a été lue sur les antennes de la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC), consacrant ainsi la reconduction d'un magistrat chevronné au sommet de l'une des plus hautes juridictions du pays. Cette nomination solennelle vient donner force juridique à son élection intervenue le mardi 8 juillet 2025, à l'issue d'une Assemblée générale élective tenue par les membres de la Cour, au cours de laquelle Dieudonné Kamuleta avait obtenu 5 voix sur 4, le plaçant de nouveau à la présidence pour un mandat de trois ans.

Un magistrat confirmé à la manoeuvre judiciaire

Né en 1964, Dieudonné Kamuleta est une figure emblématique du paysage judiciaire congolais. Également Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, il incarne depuis plusieurs années une vision moderniste de la justice, portée par l'exigence de rigueur, d'intégrité et d'indépendance.

Au cours de son précédent mandat à la tête de la Cour Constitutionnelle, l'homme a su se distinguer par son engagement soutenu en faveur de l'État de droit et de la réforme de la justice congolaise. Plusieurs observateurs l'ont d'ailleurs considéré comme l'un des hauts responsables publics les plus actifs dans la restauration de la crédibilité institutionnelle du pouvoir judiciaire.

Sa gestion s'est traduite par une plus grande accessibilité à la justice constitutionnelle, le renforcement du rôle d'arbitre de la Cour en matière électorale, mais aussi une posture proactive dans les grands débats liés à la consolidation des institutions de la République. En reconnaissance de ses efforts, l'Université Libre de Kinshasa (ULK) lui a décerné, il y a quelques mois, le titre de Docteur Honoris Causa.

Un mandat placé sous le sceau des défis

La reconduction du Président Kamuleta intervient dans un contexte national sensible, marqué notamment par la persistance de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Dans cette conjoncture, le rôle de la Cour Constitutionnelle -- et à travers elle, celui de son Président -- apparaît crucial dans la consolidation de l'unité nationale et la garantie des droits fondamentaux des citoyens.

Au-delà des considérations strictement juridictionnelles, sa mission revêt également une dimension diplomatique, notamment dans le cadre d'une diplomatie judiciaire orientée vers la restauration de la paix et de la stabilité à l'Est, gage d'un climat propice à la bonne gouvernance.

La confirmation, ce jour, de Dieudonné Kamuleta à la tête de la Cour Constitutionnelle est donc une marque de continuité, mais aussi un pari sur la stabilité et la performance institutionnelle dans un environnement républicain en pleine mutation.