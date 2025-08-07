Cote d'Ivoire: Journée Nationale d'Excellence 2025 - Bonikro Gold Mine de Allied Gold distingué

Bonikro Gold Mine du groupe Allied Gold a été distinguée lors de la Journée Nationale d'Excellence, présidée par Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.

Bonikro Gold Mine a été honorée dans la catégorie "Prix d'Excellence Ivoirien des Mines", en reconnaissance de son engagement exemplaire envers les exigences du secteur minier ivoirien.

Selon le communiqué produit à cet effet par la direction, ce prix consacre les efforts déployés pour le respect rigoureux des obligations fiscales, sociales et environnementales ; la qualité du dialogue social ; la promotion des compétences nationales ainsi que la santé et la sécurité des équipes sur site.

Cette reconnaissance vient également saluer la relance réussie de la mine de Bonikro, dont la fosse principale a été mise en arrêt et maintenance pendant sept ans, et qui connaît depuis une seconde vie porteuse de croissance durable.

Au fil des années, peut-on lire dans le communiqué, les mines d'or opérées par Allied Gold ont régulièrement été mises à l'honneur. Ainsi, Bonikro Gold Mine a été 1er prix en 2018 et 2025, 3e prix en 2022. Agbaou Gold Operations a raflé le 1er prix en 2019 et 2022, 2e prix en 2021.

Cette nouvelle distinction se réjoui la direction, est le fruit d'un travail collectif, porté par l'ensemble des équipes d'Allied Gold, et reflète l'impact positif de ses investissements à long terme dans l'industrie minière ivoirienne. Elle témoigne également de la qualité de la coopération avec nos partenaires sociaux, institutionnels et communautaires.