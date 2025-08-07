Cote d'Ivoire: Service universel des télécommunications - Vers une inclusion numérique totale au pays grâce à l'Ansut

L'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications (Ansut) a organisé le 5 mai 2025 à Abidjan la première édition de sa tribune stratégique, intitulée « La Matinale du Service Universel des Tic ».

L'événement, qui avait pour thème « Rendre accessible le service universel des Tic pour mieux en comprendre les enjeux », visait à créer un cadre d'échanges franc et direct avec les médias, afin de présenter les missions, réalisations et perspectives du Service Universel, dans une optique de développement inclusif.

Lors de son intervention, Gilles Thierry Beugré, Directeur général de l'Ansut-TIC, a souligné l'importance de rendre le service universel accessible à tous les citoyens de Côte d'Ivoire. L'objectif est de garantir que personne ne soit exclu du développement technologique, en assurant la connectivité à Internet et aux services digitaux. Il a rappelé que l'inclusion numérique est essentielle pour éviter l'isolement et favoriser un développement équitable. Le Directeur général de l'Ansut a également précisé que 82 % du territoire est déjà couvert par le réseau et que près de 500 localités sont en cours de raccordement.

Grâce au Programme National de Connectivité Rurale (Pncr), piloté par le ministère de la Transition Numérique, 575 localités rurales supplémentaires seront connectées d'ici fin octobre 2025. Salime Khaladji Touré, conseiller technique du Directeur général de l'Ansut, a insisté sur la nécessité de la connexion en déclarant : « Être connecté, c'est exister dans le monde moderne. Ne pas l'être, c'est être isolé, comme oublié par le progrès. »

Il a souligné que le Service Universel est un outil de justice sociale et un levier de transformation économique, dont l'enjeu est de garantir un développement équitable, où personne n'est laissé pour compte. Pour illustrer l'impact du Service Universel, le conseiller technique a mentionné plusieurs exemples concrets : À Niangbo, des élèves ruraux sont formés à l'informatique grâce à une connexion Internet ; Man, une commerçante vend ses produits via WhatsApp et le mobile money et à Tafiré, des jeunes utilisent un point Wi-Fi public pour postuler à des emplois. Dans plusieurs villages, des centres de santé connectés facilitent le suivi à distance des patients. « L'accès à l'information, à l'éducation en ligne, aux démarches administratives ou aux services de santé numériques n'est plus un luxe : c'est désormais un droit fondamental reconnu au niveau international », a indiqué Salime Khaladji Touré.

Selon lui, à travers le Service Universel, « la Côte d'Ivoire garantit que les populations, même dans les localités les plus reculées, puissent participer activement à la vie économique, sociale et culturelle du pays ». Le Directeur général de l'Ansut a invité les professionnels de l'information à relayer les activités de l'agence et à éclairer les citoyens sur leurs droits numériques. À travers son slogan « Le numérique pour tous, partout en Côte d'Ivoire », l'Ansut souhaite rapprocher les citoyens des opportunités offertes par le digital et garantir que, même dans les zones les plus éloignées, chacun puisse participer pleinement à la vie nationale.