Togo: Connecter les jeunes au marché de l'emploi

Le Togo mise résolument sur la formation professionnelle pour accélérer son développement socio-économique.

Le pays a lancé les Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD), une initiative pensée pour connecter la jeunesse aux réalités du marché de l'emploi.

De l'aquaculture à l'élevage, en passant par le bâtiment et les énergies renouvelables, les IFAD offrent des formations qualifiantes qui allient théorie, pratique et immersion en entreprise. Objectif : former des jeunes immédiatement opérationnels, capables de créer ou rejoindre des activités économiques viables.

Les résultats sont déjà parlants : 100 % de réussite au BAC Pro pour les IFAD d'Élavagnon (aquaculture) et de Barkoissi (élevage), et un taux d'insertion professionnelle compris entre 85 et 90 % pour les diplômés du centre d'Adidogomé (bâtiment et énergies).

Encadrée par l'Agence éducation-développement (AED), la rentrée 2025-2026 est déjà lancée, marquant une nouvelle étape pour ces établissements qui redonnent confiance et perspectives à une jeunesse en quête d'autonomie.