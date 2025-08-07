Togo: Prévention, détection, réponse - Le pays muscle son dispositif sanitaire

Le Togo, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a lancé mercredi l'élaboration d'une cartographie des ressources pour le renforcement de la sécurité sanitaire nationale sur la période 2025-2027.

Piloté par le ministère de la Santé, ce chantier vise à identifier et mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires pour combler les lacunes observées dans la mise en œuvre du Plan d'Actions National de Sécurité Sanitaire (PANSS).

Ce plan définit les interventions multisectorielles essentielles pour prévenir, détecter et répondre efficacement aux événements de santé publique.

« Les besoins en financement pour gérer les urgences sanitaires sont importants, mais restent bien en deçà des impacts économiques qu'une crise sanitaire majeure peut engendrer », a souligné Dr Josée Apetsianyi, directrice des Etudes, de la Planification et de l'Information sanitaire.

D'où l'importance, selon elle, d'une cartographie détaillée pour orienter les investissements prioritaires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des exigences du Règlement Sanitaire International (RSI), adopté par l'OMS en 2005 et entré en vigueur en 2007.

Le RSI est un instrument juridique qui oblige les États à renforcer leur capacité de prévention, de détection et de riposte contre les menaces sanitaires, tout en évitant les perturbations inutiles aux échanges internationaux.

La future cartographie viendra compléter les précédents outils déjà mis en place, notamment celle des risques sanitaires réalisée en 2024.

Cette dernière avait permis d'établir le profil de vulnérabilité des districts et régions, de mesurer les capacités du système de santé face aux urgences, et de guider la planification nationale de la réponse.

Le Togo espère améliorer la coordination des efforts de santé publique et anticiper plus efficacement les crises futures. Un pas de plus vers une sécurité sanitaire durable et résiliente.