Congo-Brazzaville: Commission nationale des droits de l'Homme - Un nouveau bureau élu à la tête de l'institution

Casimir Ndomba succède à Valère Gabriel Eteka Yemet à la présidence de la Commission nationale des droits de l'Homme. L'Assemblée élective s'est tenue le 6 août à Brazzaville.

La Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) du Congo a désormais un nouveau visage. Réunis ce mardi 6 août au siège du ministère de la Justice et des Droits humains, les membres de la Commission ont procédé à l'élection du nouveau bureau, conformément à la loi n°30-2018 du 7 août 2018.

La session s'est tenue sous la présidence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga. Elle a été marquée par la lecture du procès-verbal de l'Assemblée élective et la proclamation des résultats par le secrétaire général de la CNDH, Antoine Malonga.

Au terme des votes, Casimir Ndomba a été élu président de la Commission, succédant ainsi à Valère Gabriel Eteka Yemet. Il sera épaulé par Joseph Mavoungou (1er vice-président), Gervais Ngatse Ngouembe (2e vice-président), Agnès Isabelle Nioko (trésorière), et Godefroy Moyen (rapporteur).

Dans son allocution de clôture, le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga a salué l'engagement du bureau sortant tout en appelant la nouvelle équipe à redoubler d'efforts : « Soyez les sentinelles vigilantes et responsables de nos engagements nationaux et internationaux en matière de droits de l'Homme. Faites preuve de neutralité, d'indépendance et d'impartialité, des valeurs fondamentales pour préserver la crédibilité de votre institution ».

Le ministre a, par ailleurs, tenu à rendre hommage au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour avoir, par le décret n·2025-175 du 13 mai 2025, procédé à la nomination des membres de cette institution-clé, réaffirmant ainsi son attachement à la défense des droits humains.

Le nouveau président, Casimir Ndomba, a quant à lui exprimé sa conscience de la tâche qui l'attend. « Ce sont des sentiments de responsabilité. Il s'agit d'une mission exaltante mais difficile, car elle exige d'assurer une garantie effective des droits de l'Homme à notre population. Ce travail ne peut se faire seul : il se fera avec les administrations, les citoyens, la société civile... et j'espère que vous, la presse, serez aussi de la partie », a-t-il déclaré.

Interrogé sur ses priorités, le président élu a préféré miser sur la continuité. « Nous ferons d'abord le point avec l'équipe sortante, qui a abattu un travail colossal. Ce n'est qu'après cette évaluation que nous pourrons établir une feuille de route et identifier les priorités », a-t-il fait savoir.

Notons que la Commission nationale des droits de l'Homme, organe indépendant de dialogue et de veille, joue un rôle central dans la promotion et la protection des droits fondamentaux au Congo. Le nouveau bureau aura donc la responsabilité d'assurer la mise en oeuvre effective de ses missions, dans un contexte où les attentes citoyennes en matière de justice, d'équité et de transparence sont de plus en plus fortes.