Congo-Kinshasa: Mongala - La radio Top Lisala fermée

L'organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de la presse, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, a exprimé sa grande stupéfaction après la fermeture de la radio Top Lisala, station privée émettant à Lisala, chef-lieu de la province de Mongala.

Cette ONG, qui a condamné cette mesure qui, selon elle, porte gravement atteinte à la liberté de la presse garantie par les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'Homme, a exigé la réouverture immédiate et inconditionnelle de ce média.

La radio Top Lisala, a rappelé l'Olpa, a été réduite au silence, le 31 juillet 2025, après avoir été scellée et assiégée par plusieurs éléments de la Police nationale congolaise (PNC/Lisala), qui escortaient le maire adjoint de la ville de Lisala, Louis Elinga. « Le personnel de la radio a été interdit d'accès aux installations de Top Lisala », a expliqué l'ONG dans son communiqué du 5 août 2025.

Et de rappeler qu'une réquisition de la force publique émise le 29 juillet 2025 par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Ordre public, Décentralisation, Population et Affaires coutumières, Baudouin Yenga Malembe, ordonnait la fermeture de la radio jusqu'à nouvel ordre pour « dérapage excessif ».

A l'en croire, cette mesure a été consécutive à la diffusion, le 29 juillet 2025, d'une émission intitulée « TicTac » animée par les journalistes Fabrice Mabongi et Cédric Ngwangele. « Au cours de l'émission, les invités, Éric Bumba et Chico proches du sénateur Michel Lingepo, élu de la Mongala, ont analysé un courrier adressé à M. Jean Colin Makaka, gouverneur de province. Dans son courrier, le sénateur exigeait le retrait de l'édit du 28 décembre 2024 fixant la nomenclature d'actes générateurs de recette de la taxe spéciale conventionnelle sur la reconstruction de la province. Les invités ont critiqué violemment les députés provinciaux pour leur indifférence face à la démarche du sénateur Lingepo », a expliqué l'Olpa.