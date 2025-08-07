Congo-Kinshasa: La Fondation Denise Nyakeru est rebaptisée Fondation LONA

Le responsable de communication de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Jérémie Lebuche, a fait une annonce officielle de la nouvelle appellation de la Fondation qui porte le nom de la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi. C'était hier, mardi 5 août 2025, par un communiqué de presse.

Il est annoncé une nouvelle dénomination de cette Fondation qui, à travers ses actions dans le pays, apporte un soutien de taille à l'éducation des jeunes par l'octroi des bourses d'études à l'étranger, désormais nommée « FONDATION LONA ».

La correspondance énonce qu'après un sondage lancé pour la rebâptisation de la Fondation, le nom Nkita avait obtenu plus des votes mais elle n'a pas été choisi puisqu'elle comporte des sensibilités culturelles. Ainsi, par respect de tous, un nom plus fédérateur et sans ambigüité a été retenu ; il s'agit de « LONA » qui signifie en lingala «SEMER». Ce nom exprime la mission que poursuivent les dirigeants de cette Fondation depuis cinq ans : semer l'Excellence, l'éducation et l'espoir, pour bâtir un Congo meilleur, plus juste, plus fort.

La Fondation a lancé le même jour à partir 15h 30' un concours national pour concevoir le « nouveau logo » de la Fondation LONA. Tous les récréatifs sont invités à y participer et tenter de gagner la somme de 15 millions de francs congolais.

Il sied de noter que le lancement officiel du processus de restructuration et de changement d'identité a eu lieu du 17 au 18 juillet dernier au cours duquel le nom Nkita a été massivement voté. Mais, c'est la 3ème proposition qui a été retenue.