Niger: «L'APPEL DES 111» pour lâcher la grappe au journaliste nigérien « persécuté »

Dans sa livraison du 5 juillet 2025, Confidentiel Afrique évoquait déjà la « surveillance exagérée et impénitente » des services de renseignements français à l'endroit de Seidik Abba, figure respectée du monde des médias, écrivain nigérien, spécialiste de renom du Sahel. Plus d'un mois maintenant, le combat est porté par 111 journalistes africains signataires de l'Appel, point culminant d'une exaspération qui ruisselle l'écosystème médiatique panafricain et interpellent la France de lâcher via son officine « sécurocrate » les baskets à l'homme de média, symbole d'un journalisme engagé, teigneux et adepte de l'orthodoxie du métier.

Seidik Abba, journaliste et écrivain nigérien, spécialiste du Sahel

Figure respectée et incontournable du monde des médias sur le continent africain, le journaliste et écrivain nigérien, Seidik Abba, spécialiste du Sahel, jouit de l'onction crescendo de ses pairs. Quelque 111 journalistes ont signé l'Appel en vue d'arrêter la « surveillance de trop » des services secrets français. Le nigérien Seidik Abba fait l'objet d'une traque suspecte, affligeante en permanence sur le territoire français et même au delà de ses frontières. L'homme de média reconnu pour la qualité de ses productions journalistiques et ses interventions sur les plateaux des grandes télévisions du monde, vit et exerce depuis plusieurs années son métier. « Dans une orthodoxie inoxydable et exigence professionnelle » commentait Confidentiel Afrique dans une édition online le 5 janvier dernier.

La ligne de crête se consume, la notoriété de Seidik Abba prend de l'épaisseur

L'affaire Seidik Abba bruisse, en dépit des dénonciations tous azimuts, Paris reste aphone et n'a bougé d'un iota. La ligne de crête se consume. En lieu et place d'une prise en charge de l'affaire Seidik Abba pour » dévisser » les frictions, les câbles diplomatiques et les blocs- notes des baies vitrées à la place Beauvau se corsent. Peine perdue. La notoriété de Abba Seidik prend de l'épaisseur doublée d'une voix prépondérante dans les cercles politiques et diplomatiques.

De Dakar à Niamey, d'Addis-Abeba à Johannesburg, 80 journalistes du continent africain, se mobilisent pour leur confrère Seidik Abba, exerçant en France depuis 2001 comme correspondant de la presse étrangère, journaliste puis analyste et écrivain. De nouveaux signataires et pas des moindres ont rejoint l'Appel, portant à plus de 100 le nombre de signataires qui défendent la cause. Persécuté, le célèbre journaliste nigérien Abba Seidik ne lâche pas. Dans la nouvelle liste, de grands noms du journalisme africain comme Moussa Kaka du Niger et Hamadou Tidiane Sy du Sénégal qui rejoignent leurs confrères Chérif Aîdara, directeur de publication du magazine Confidentiel Afrique, le journaliste camerounais Josué Blaise Mbanga Kack, ancien de Jeune Afrique et directeur du groupe de presse Maliga, le Malien Alexis Kalambry, Oussouf DIAGOLA ex- Africable et l'Ivoirien Yao Noël, Président de UJPLA (Union des journalistes de la presse libre africaine). Les communications de Seidik Abba-sms, téléphone et email- sont toujours surveillées en dehors de toute base légale en France.

«Je suis à la fois ravi et soulagé de voir à mes côtés des dizaines de consoeurs et confrères du continent mobilisés et déterminés à dénoncer l'injustice que je subis. Chaque jour, des journalistes du monde entier me contactent pour dénoncer cette surveillance. Je les remercie pour le geste de solidarité. Avec les signataires et tous les défenseurs de la liberté de la presse du monde, nous serons toujours debout pour dire non à toute forme de surveillance illégale, » a déclaré Seidik Abba.

Les journalistes d'Afrique et d'ailleurs adressent cette lettre ouverte aux autorités françaises. Ils y rappellent que la mise sur écoute et la surveillance d'un journaliste aussi talentueux que Seidik Abba constituent une répression morale inadmissible qui doit cesser. En attendant que les cartes changent de main, dans une méthodique et coordonnée tonalité des grandes plumes du journalisme africain, Abba Seidik reste debout, inflexible toujours et déterminé à gagner cette « épique » bataille d'influence.

Par Hugues DESORMAUX Confidentiel Afrique)

Nous, journalistes africains, soussignés, appelons par la présente lettre ouverte, solennellement les autorités françaises à bien vouloir faire toute la lumière sur la surveillance que subie en France, M. Seidik Abba, journaliste et écrivain nigérien exerçant depuis plusieurs années dans le pays.

Plusieurs éléments factuels rassemblés attestent en effet de cette surveillance incluant l'interception de toutes les communications (sms, téléphone et email) de notre confrère Seidik Abba qui fut accrédité en 2007 auprès du Quai comme correspondant de l'Agence panafricaine d'information (Panapress) et a couvert pendant la même période le palais de l'Elysée, après l'obtention de sa carte de presse, avec l'aval du ministère français de l'Intérieur.

Nous, professionnels des médias, estimons que bien au-delà de l'agenda d'entrave à l'épanouissement professionnel et personnel de M. Abba qu'elle envisage, la surveillance d'un journaliste professionnel, a fortiori de ses communications, en dehors de toute procédure, est une atteinte gravissime à la liberté de la presse, pierre angulaire de toute démocratie.

En l'absence d'une clarification totale et urgente de votre part, vous les autorités françaises, nous serons fondés à croire que votre pays s'est désormais inscrit dans la démarche d'exercer des représailles contre un journaliste dont la production éditoriale, les analyses dans la presse ainsi que les chaînes de radio et télévision ont pu déplaire.

Nous, les soussignés, considérons, en tout état de cause, que si la France veut continuer à garder dans nos pays et à travers le monde une posture légitime pour porter haut le message de la défense de la liberté de la presse et de la démocratie, elle doit faire sans tarder toute la lumière sur la surveillance subie sur son territoire par notre confrère Seidik Abba, professionnel connu, reconnu, unanimement respecté dans la profession.

Par ailleurs, nous envisageons user de nos moyens légaux pour que les intérêts de notre confrère, soient défendus à tous les niveaux des institutions tant africaines, françaises et européennes afin que sa cause soit entendue.

SIGNATAIRES

1. Chérif Aidara, Directeur de Publication Confidentiel Afrique

2. Yao Noël, Président de UJPLA (Union des journalistes de la presse libre africaine)

3. Abdoulaye Thiam, journaliste et ancien président de l'Union de la Presse Francophone -Section Sénégal

4. Emmanuel Ekouli, Journaliste directeur de publication de la Voix du Centre- Cameroun

5. Cyriaque Pare, journaliste fondateur du Lefaso.net- Burkina Faso

6. Sanni Moumouni Seibou, Journaliste-West Africa Democracy Radio

7. Moussa Guedmbaye- Journaliste- Tchad

8. Makaila Nguebla- Journaliste- Tchad

9. Sadio Kanté Morel- Journaliste

10. Demba Amar Anne- West Africa Democracy Radio

11. Alpha Aboubacar.- Journaliste rédacteur en chef adjoint WADR

12. Morin Yamongbe, directeur de publication du site Wakatsera Burkina Faso

13. Hamèye Cisse, Journaliste Mali

14. Saikou Tounkara- Journaliste Mali

15. Mallam Abbami- Journaliste Niger

16. Sadibou Marong- Journaliste- Sénégal

17. Pap Saine- Journaliste, Directeur de Publication The Point

18. Noel Konan- Journaliste Côte d'Ivoire

19. Sériba Koné- Journaliste Côte d'Ivoire

20. Djimet Wiche- Journaliste Tchad

21. Sadibou Marong- Journaliste Sénégal

22. Josué Blaise Mbanga Kack, ancien de Jeune Afrique et directeur du groupe de presse Maliga -Cameroun

23. Abdoul Aziz Tchandi, Journaliste Gabon

24. Ameha Tariku, Journaliste Ethiopie

25. Mallam Abba, Journaliste Niger

26. Rene Odou, Journaliste Sénégal

27. Ousseini Djibo Issa, Journaliste Niger

28. Emmanuel Emeka, Journaliste Nigeria

29. Théophile Kouamouo, Journaliste Cameroun/France

30. Loic Lawson, Journaliste Togo

31. Fabrice Wuimo, Journaliste Cameroun

32. Ibrahima Khalilloulah Ndiaye- Journaliste Sénégal

33. Maaroupi Elhadj Sani, Journaliste et photographe Usa/Niger

34. Siradji Sanda_ Journaliste Niger

35. Oumarou Moussa- Journaliste Niger

36. Labasci Mouhammad -Journaliste Niger

37. Alou Moustapha- Journaliste Niger

38. Alidou Maîfadar Mahamadou- Journaliste Niger

39. Abdou Salam Kabirou Mouha- Journaliste Niger

40. Saliou Dandabo Leïnam- Journaliste- Niger

41. Sebio Miriam- Journaliste Niger

42. Omar Abdou- Journaliste Niger

43. Yacine Hassane- Journaliste Niger

44. Bachir Djibo- Journaliste Niger

45. Assad Hamadou- Journaliste Niger

46. Fatiyatou Inoussa- Journaliste Niger

47. Zabeirou Moussa- Journaliste Niger

48. Souleymane Yahaya- Journaliste Niger

49. Laouali Souleymane- Journaliste Niger

50. Abdoulaye Mamane- Journaliste Niger

51. Salima Hamadou Mounkaïla- Journaliste Niger

52. Shehu Adamu- Journaliste Nigeria

53. Kennedy Abwaou-Journaliste Kenya

54. Philippe Ada- Journaliste Burkina Faso

55. Jean Paul Oro, Journaliste Côte d'Ivoire

56. Thiambel Guimbayara, Journaliste Mali

57. Ibrahima Lissa Faye- Journaliste Sénégal

58. Tiegoum Boubeye Maiga, Journaliste Mali

59. Alexis Kalambry- Journaliste Mali

60. Dramane Aliou Kone- Journaliste Mali

61. Mahamadou Talata Maiga- Journaliste Mali

62. Raoul Haounsou, Journaliste Bénin

63. Moudi Moussa- Journaliste président du Cadre d'Action des professionnels des Médias (CAP_Medias_Niger)- Niger

64. Abdoulaye Issaka- Journaliste-Niger

65. Baba Alpha- Journaliste Niger

66. Ousmane Abdou Danklodo- Journaliste Niger

67. Samira Boubacar- Journaliste Niger

68. Fati Zakaria- Journaliste Niger

69. Hannatou Daouda- Journaliste Niger

70. Kader Idi- Journaliste Niger

71. Zaratou Oumarou- Journaliste Niger

72. Elh Issoufou Maman- Journaliste- Niger

73. Mahamadou Harouna.- Journaliste Niger

74. Abdoulaye Tiemogo.- Journaliste Niger

75. Balima Boureima- Journaliste Niger

76. Hadj Bachir- Journaliste Niger

77. Amane Oumarou- Journaliste Niger

78. Daouda Adamou- Journaliste Niger

79. Assane Soumana- Journaliste Niger

80. Maina Mamadou Moustapha- Journaliste Tchad

81. Dipita Tongo- Journaliste - Rédacteur en Chef STV Cameroun

82. Cheikh Tidiane Diagne- Journaliste GFM Sénégal

83. Hamadou Tidiane Sy- Journaliste, Sénégal

84. Isidore Banaba, Journaliste-Niger

85. Fati Tankano, Journaliste-Niger

86. Mactar Kaine, Journaliste-Niger

87. Mariama SOUMANA Journaliste-Niger

88. Maimouna Diado, Journaliste-Niger

89. Amina Djoffo, Journaliste-Niger

90. Amina NIANDOU, Journaliste-Niger

91. Abibou Garba, Journaliste-Niger

92. Amadou Harouna, Journaliste-Niger

93. Inoussa Dicko, Journaliste-Niger

94. Edmond Izuba, Journaliste RD Congo

95. Elhadj Diagola, Journaliste- Sénégal

96. Wabi Migan, Journaliste-Bénin

97. Nicaise Kibel'Bel Oka Journaliste-RD Congo

98. Manzo Diallo, Journaliste-Niger

99. Moussa Kaka, Journaliste-Niger

100. Soumana Maiga, Journaliste-Niger

101. Aichatou Moumouni, Journaliste-Niger

102. Abdoul Razak Ibrahim, Journaliste-Niger

103. Issa Karimou, Journaliste-Niger

104. Albert Chaïbou, Journaliste-Niger

105. Alhassane Abdou, Journaliste-Niger

106. Abdoul Azize Mahamadou, Journaliste-Niger

107. Soumana Idrissa Maïga,Journaliste-Niger

108. Souleymane Ousmane, Journaliste-Niger

109. Moussa Adamou, Journaliste-Niger

110. Djibrilla Hamani, Journaliste-Niger

111. James Ramarosaona- Journaliste-Madagascar