Gabon: District de Bolossoville - Maël Nkoghe Abegue lance la troisième édition du tournoi de football Minvoul vacance

Le lancement officiel de la 3e édition du tournoi de football dénommé (Minvoul Vacances) a eu lieu ce 5 aout 2025 dans deux sites différents, le stade d'Ébomane et le stade d'Akok, dont les matchs d'ouverture ont opposé Evormbile FC contre Puissance 3 (regroupement des villages Meka'a) et Mélando face à Sofa d'Akok.

L'ambiance était festive ce mardi 5 aout sur les terrains des villages Ébomane et Akok, où s'est tenu le lancement officiel de la 3e édition du tournoi de football "Minvoul Vacances", un événement sportif désormais bien inscrit dans l'agenda estival de Maël Nkoghe Abegue pour la jeunesse locale du deuxième siège du département du Haut-Ntem. Cette compétition, placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, fait de Maël, appelé affectueusement (Fame Éne Ékeigne), un rassembleur qui prône le respect de l'autre et la considération des Minvoulois, quel que soit le rang social de tout un chacun.

Le président du comité d'organisation du tournoi Henri Anouzogo Engone, membre de CAFOM (collectif des anciens joueurs de Minvoul), a tenu à rappeler la philosophie qui sous-tend cette initiative. Selon lui, ce tournoi est l'oeuvre de Maël Nkoghe Abegue, qui vise à canaliser l'énergie des jeunes Minvoulois vers des valeurs positives à travers le football, ce sport universel porteur de dialogue, de discipline et d'espoir.

"Notre objectif, c'est d'unir la jeunesse autour du ballon rond, dans une ambiance conviviale, et de promouvoir par le sport la paix, la solidarité et la cohésion sociale pour un Minvoul fort et debout", va-t-il déclarer devant un public conquis.

Rappelons que Maël Nkoghe Abeghe est candidat aux législatives du 27 septembre prochain pour le compte du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM). Natif du village Bouth-Engass du clan Esabesang, sa notabilité et la présence sur le terrain n'est plus à présenter depuis ces dernières années, tant il a oeuvré pour toutes les couches sociales du 2e siège du département du Haut-Ntem.

Cette année, des équipes venues de divers villages, prêtes à en découdre dans un esprit de fraternité et de fair-play, vont s'affronter pendant deux semaines. Le Tournoi prendra fin le 20 aout prochain.