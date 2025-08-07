Gabon: Mayumba - Gninga Chaning Zénaba investie candidate de l'UDB aux élections législatives

6 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par WA

Mayumba province de la Nyanga - Ancienne candidate à l'élection présidentielle, la Ministre de l'Entrepreneuriat du Commerce des PME/PMI et Responsable politique de la province de la Nyanga Gninga Chaning Zénaba, a été désignée candidate de l'Union des Bâtisseurs (UDB) pour l'élection législative dans la commune de Mayumba.

À cette occasion, elle a exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement et Président fondateur de l'UDB pour la confiance renouvelée qu'il lui accorde.

« Monsieur le Président de la République, soyez assuré de ma détermination à me battre avec honneur et engagement pour être à la hauteur de cette confiance que vous ne cessez de me témoigner » a-t-elle déclaré.

Originaire de Mayumba, Mme Gninga Chaning Zénaba a souligné que la commune s'inscrit désormais dans la dynamique du développement impulsée depuis le "Coup de libération" du 30 août 2023.

« Notre commune connaît une transformation significative et nous saurons, à travers notre mobilisation et nos actions, vous exprimer toute notre reconnaissance à la mesure de vos réalisations » a-t-elle affirmé

Cette candidature marque une étape importante pour Mayumba dans un contexte de transformations visibles et d'adhésion à la vision portée par le Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.