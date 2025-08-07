Gabon: Mayumba - Gninga Chaning Zénaba investie candidate de l'UDB aux élections législatives

Mayumba province de la Nyanga - Ancienne candidate à l'élection présidentielle, la Ministre de l'Entrepreneuriat du Commerce des PME/PMI et Responsable politique de la province de la Nyanga Gninga Chaning Zénaba, a été désignée candidate de l'Union des Bâtisseurs (UDB) pour l'élection législative dans la commune de Mayumba.

À cette occasion, elle a exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement et Président fondateur de l'UDB pour la confiance renouvelée qu'il lui accorde.

« Monsieur le Président de la République, soyez assuré de ma détermination à me battre avec honneur et engagement pour être à la hauteur de cette confiance que vous ne cessez de me témoigner » a-t-elle déclaré.

Originaire de Mayumba, Mme Gninga Chaning Zénaba a souligné que la commune s'inscrit désormais dans la dynamique du développement impulsée depuis le "Coup de libération" du 30 août 2023.

« Notre commune connaît une transformation significative et nous saurons, à travers notre mobilisation et nos actions, vous exprimer toute notre reconnaissance à la mesure de vos réalisations » a-t-elle affirmé

Cette candidature marque une étape importante pour Mayumba dans un contexte de transformations visibles et d'adhésion à la vision portée par le Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.