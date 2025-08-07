Gabon: Réunion annuelle des bénéficiaires du Fonds Bezos pour la Terre (BEF) - Bassin du Congo

Le mardi 5 août 2025, le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Monsieur Mays Mouissi, a pris part à la réunion annuelle des Bénéficiaires du Fonds Bezos pour la Terre (BEF) - Bassin du Congo, aux côtés de son collègue, le Ministre des Eaux et Forêts Chargé du Conflit Homme-Faune, Maurice Ntossui Allogo.

Organisée du 5 au 6 août 2025, cette rencontre vise à accélérer la mise en oeuvre de l'initiative mondiale « 30x30 », qui ambitionne de protéger 30 % des terres et des océans d'ici 2030. Elle constitue également une plateforme d'échange stratégique pour évaluer les avancées enregistrées, identifier les obstacles persistants, et définir les priorités de la prochaine phase du programme dans la région du Bassin du Congo.

Dans son allocution de circonstance, le Ministre de l'Environnement a salué la pertinence et l'opportunité de cette réunion, réaffirmant l'engagement du Gabon à atteindre les objectifs de conservation fixés à l'échelle internationale. Il a notamment rappelé que 26 % des espaces marins gabonais sont déjà placés sous protection, et que des efforts sont en cours pour atteindre la cible des 30 % pour les terres et les eaux.

Le Membre du Gouvernement a par ailleurs insisté sur la nécessité pour le Gabon de bénéficier de financements à la hauteur de ses résultats et de son leadership en matière de conservation, afin de consolider les acquis et renforcer les mécanismes de protection durable des écosystèmes.