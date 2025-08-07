Congo-Kinshasa: Plus de 40 malades traités et opérés gratuitement lors d'une campagne médicale au Sankuru et au Kwilu

6 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une quarantaine de personnes ont bénéficié de chirurgie et de traitement gratuit dans les cités de Lodja (Sankuru), Kikwit et Idiofa (Kwilu), lors d'une vaste campagne médicale menée par la clinique mobile de Lodja, avec le soutien financier de l'ONG suisse Entraide. Cette campagne s'est clôturée ce mercredi 6 aout.

La clinique mobile de Lodja a déployé dans ces trois agglomérations, durant une semaine, une équipe de médecins spécialistes en chirurgie générale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie et dentisterie. Cette initiative a permis de prendre en charge gratuitement des patients confrontés à des pathologies graves et invalidantes.

« À Kikwit, par exemple, dans le cadre de la chirurgie obstétrique, nous avons opéré une vingtaine de femmes souffrant de pathologies gynécologiques sévères comme le prolapsus, la fistule vésico-vaginale ou encore le cancer. Ces femmes ont retrouvé leur dignité et leur joie de vivre », a déclaré Dr Tony Elonge, ministre provincial de la Sant au Sankuru.

En ophtalmologie, plus de 20 cas de cataracte ont été opérés, permettant à des patients de retrouver la vue. De nombreuses consultations ont également été réalisées, élargissant l'impact de la campagne au-delà des interventions chirurgicales.

En dentisterie, les soins ont permis de soulager des douleurs chroniques et de traiter des infections souvent négligées. Du côté de la chirurgie générale, plusieurs hommes ont été opérés pour hypertrophie de la prostate, une pathologie fréquente mais rarement traitée dans les zones rurales reculées.

Pour Dr Elonge, cette campagne est bien plus qu'une série d'actes médicaux : « C'est une mission qui a permis de sauver des vies. Nous avons redonné espoir à des personnes qui pensaient ne plus pouvoir être soignées ».

Grâce au financement de l'ONG Entraide, cette opération illustre la puissance de la coopération entre acteurs locaux et partenaires internationaux pour répondre aux besoins urgents des populations vulnérables.

