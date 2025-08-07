Congo-Kinshasa: Renforcement des dispositifs sécuritaires au lendemain de la fusillade meurtrière à Bunia

Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans la ville de Bunia, en Ituri, au lendemain de la fusillade meurtrière qui a fait au moins un mort et cinq blessés dans la soirée de mardi 5 août dans le quartier Lumumba.

Les tireurs, décrits comme des hommes armés circulant à moto, ont ouvert le feu dans un débit de boisson, semant la panique parmi les clients.

En réponse à cet acte criminel, le commandant urbain de la police nationale congolaise, le colonel Abeli Mwangu, affirme avoir renforcé le dispositif sécuritaire sur l'ensemble de la ville. La police quadrille désormais toutes les zones jugées sensibles, notamment dans le secteur du quartier Lumumba, avec des patrouilles accrues.

Le colonel annonce également l'ouverture d'enquêtes pour identifier et poursuivre les auteurs tout en appelant la population à la vigilance citoyenne :

« Les policiers ont quadrillé tout le secteur du quartier Lumumba, les enquêtes sont en cours. Et nous courrons derrière les malfrats. Voilà pourquoi, nous recommandons à la population d'être vigilante en cette période ».

Cette fusillade est la deuxième enregistrée en une semaine dans la ville, qui totalise au moins cinq civils tués et seize blessés, exacerbant une forte psychose parmi la population.

Cependant, certains acteurs locaux critiquent la réaction de la police.

Pascal Dudanga Kavarios, député provincial élu de Bunia, dénonce une approche jugée trop passive et tardive de la police, l'accusant de ne pas anticiper les menaces, ce qui, selon lui, met en danger la vie des habitants. Il insiste sur la nécessité d'une sécurité proactive permettant d'intervenir avant que les malfaiteurs ne passent à l'acte.

« La meilleure sécurité est celle qui est anticipative car là le malfrat est faible. Si une fois on sait d'une façon anticipative que dans une maison qu'il y a des armes, les services de sécurité peuvent organiser une descente sur place et récupérer ces armes-là », a déclaré Dudanga Kavarios.