Congo-Kinshasa: Une délégation gouvernementale en tournée en Amérique latine

6 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadianvita, conduit une délégation gouvernementale en Amérique latine. Cette mission vise à redynamiser la coopération entre Kinshasa et plusieurs pays de la région, caractérisés par une croissance rapide.

Cette tournée diplomatique a pour objectif d'explorer de nouvelles opportunités de développement, d'établir des partenariats stratégiques et de renforcer les coopérations bilatérales dans les domaines militaire, politique, économique et culturel.

La délégation a entamé sa mission par la ville de Montevideo, capitale de la République orientale de l'Uruguay.

À l'arrivée de cette délégation, le vice-Premier ministre Kabombo a été accueilli au pied de l'avion par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Argentine, avec juridiction au Chili et en Uruguay, Daniel Marius Cibangu.

Au cours ce périple diplomatique, le ministre Guy Kabombo Muadianvita est accompagné d'une délégation composée des autres membres du Gouvernement, notamment de Thérèse Kayikwamba; ministre d'État en charge des Affaires étrangères ; Ève Bazaïba, ministre d'État à l'Environnement ; Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur et Yolande Elebe ; ministre de la Culture et des Arts.

