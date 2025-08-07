Congo-Kinshasa: 4e Réunion du Comité de pilotage du projet PSFD - Un million de plantules distribuées dans la Tshopo

Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a annoncé, mardi 05 août à Kinshasa, la distribution d'un million de plantules aux agriculteurs de la province de la Tshopo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme de soutien à la mise en valeur durable des zones de savanes et forêts dégradées (PSFD), dont la 4e réunion du Comité de pilotage s'est tenue dans la capitale.

Le ministre d'État en charge de l'Agriculture, Grégoire Mutshayi Mutomb, a souligné que ce programme représente l'épine dorsale de la stratégie nationale agricole, avec pour ambition de « prendre la revanche du sol sur le sous-sol ». Il a insisté sur l'importance de passer de la théorie à l'action concrète, conformément à la vision du chef de l'État de faire de l'agriculture un pilier de l'économie congolaise.

Lors de son intervention, Bavon N'sa Mputu, secrétaire exécutif du Fonds national REDD+ (FONAREDD), a reconnu les retards dans le processus de pérennisation du PSFD. Toutefois, il a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir pleinement le programme pour atteindre les objectifs fixés.

Une usine de transformation du café en vue

Par ailleurs, le ministre Grégoire Mutshayi a annoncé un projet ambitieux : l'installation prochaine de la première usine de transformation du café en Afrique centrale, dans la province de la Tshopo. Une initiative qui vise à renforcer la chaîne de valeur agricole et encourager la transformation locale des produits du terroir.

Le PSFD s'aligne sur la politique du gouvernement de lutter contre l'insécurité alimentaire, de restaurer les terres dégradées et d'encourager le développement rural à travers une agriculture durable et compétitive.