Congo-Kinshasa: La journaliste Glody Ndaya en détention depuis 2 jours à Kinshasa

La directrice générale du média en ligne Eventsrdc.com, Glody Ndaya, a totalisé deux jours de détention, ce mercredi 6 août. Interpellée brutalement lundi dernier aux abords du cimetière de la Gombe dans la ville de Kinshasa, elle a passé une nuit au commissariat provincial de la police de Kinshasa ; avant d'être transférée au cachot du parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de Kinshasa/Gombe.

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (OLPA) condamne fermement cette arrestation, qu'il qualifie de « violation flagrante de la loi régissant le fonctionnement des médias en République démocratique du Congo ».

L'organisation dénonce également le non-respect des procédures légales en matière d'interpellation, notamment l'absence de notification officielle préalable et le caractère arbitraire de la détention.

La rédaction du média en ligne Eventrdc.com regrette que l'arrestation de Glody Ndaya n'ait qu'un seul motif : celui d'avoir autorisé, le 31 juillet dernier, la publication d'une enquête d'un cabinet tiers relayée par plusieurs médias panafricains.

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique juge cavalière la manière dont Glody Ndaya a été interpellée. Il fait savoir que cette interpellation viole la loi, régissant le fonctionnement des media en RDC.

Lors de son audition au commissariat de la police, la journaliste incriminée avait invoqué l'article 104 de l'Ordonnance-Loi n°23/009 du 13 mars 2023 garantissant la liberté de la presse en RDC.

Glody Ndaya avait été interpellée en pleine journée le lundi dernier à Kinshasa, à la sortie d'un rendez-vous professionnel par trois personnes en tenue civile.