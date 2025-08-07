Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour une coordination renforcée contre les rebelles ADF à Beni

6 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La société civile du territoire de Beni a lancé, mardi 5 aout, un appel pressant à une meilleure coordination entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), l'armée ougandaise (UPDF) et les Casques bleus de la MONUSCO.

Objectif : intensifier la lutte contre les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), dont les attaques se sont multipliées ces dernières semaines dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, mettant fin à une période relative d'accalmie.

Richard Kirimba, vice-président de la société civile locale, insiste sur l'importance d'une synergie entre les différentes forces engagées sur le terrain pour espérer des résultats concrets et durables.

« En plus de toutes les recommandations que nous avons déjà formulées concernant le maintien de la pression sur l'ennemi, nous insistons désormais sur une coordination efficace des opérations militaires entre tous les acteurs impliqués dans la traque des ADF. Cela concerne principalement les FARDC, leurs partenaires de l'UPDF, mais aussi les contingents de la MONUSCO qui appuient les FARDC et d'autres services de sécurité », a-t-il déclaré.

Ce plaidoyer intervient dans un contexte sécuritaire tendu, où la population locale reste exposée aux violences récurrentes des ADF, malgré les efforts conjoints des forces nationales et internationales.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.