Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour une coordination renforcée contre les rebelles ADF à Beni

La société civile du territoire de Beni a lancé, mardi 5 aout, un appel pressant à une meilleure coordination entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), l'armée ougandaise (UPDF) et les Casques bleus de la MONUSCO.

Objectif : intensifier la lutte contre les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), dont les attaques se sont multipliées ces dernières semaines dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, mettant fin à une période relative d'accalmie.

Richard Kirimba, vice-président de la société civile locale, insiste sur l'importance d'une synergie entre les différentes forces engagées sur le terrain pour espérer des résultats concrets et durables.

« En plus de toutes les recommandations que nous avons déjà formulées concernant le maintien de la pression sur l'ennemi, nous insistons désormais sur une coordination efficace des opérations militaires entre tous les acteurs impliqués dans la traque des ADF. Cela concerne principalement les FARDC, leurs partenaires de l'UPDF, mais aussi les contingents de la MONUSCO qui appuient les FARDC et d'autres services de sécurité », a-t-il déclaré.

Ce plaidoyer intervient dans un contexte sécuritaire tendu, où la population locale reste exposée aux violences récurrentes des ADF, malgré les efforts conjoints des forces nationales et internationales.