Congo-Kinshasa: Crise persistante à l'assemblée provinciale du Kasaï-Central

La cour d'appel de Kananga se déclare incompétente de statuer sur le recours des 18 députés contre la destitution du bureau de l'assemblée provinciale du Kasaï-Central.

Ces élus contestaient la résolution du 10 juin 2025 ayant conduit à la destitution des cinq membres du bureau de cette assemblée.

La cour d'appel a estimé que le litige relève du domaine législatif et parlementaire, échappant ainsi à sa compétence en tant que juridiction de l'ordre administratif.

Cette situation continue de faire réagir la population locale. Certains habitants pensent que cela bloque le développement de la province, tandis que d'autres appellent les élus à mettre fin à leurs désaccords pour se concentrer sur les problèmes réels de la population.