Afrique: CHAN 2024 - Otis Ngoma promet le premier succès de la RDC face à la Zambie

6 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le sélectionneur national des Léopards A', Otis Ngoma, croit trouver des solutions pour permettre à la RDC d'enregistrer ses trois premiers points au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) contre la Zambie ce jeudi 7 août.

Ce match compte pour le compte de la deuxième journée du groupe A de cette compétition, qui se déroule au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

L'ancien technicien congolais l'a affirmé lors de la conférence de presse d'avant-match tenue à Nairobi au Kenya ce mercredi 6 août :

« On le connaît très bien. C'est une équipe qui est combative, qui est bagarreuse... Je ne veux pas dévoiler comment contourner l'équipe. Mais, on a essayé de travailler hier et on va continuer aujourd'hui. On trouvera des solutions pour peut-être faire une bonne figure ».

Otis Ngoma croit qu'il y aura du répondant. « Je crois que le peuple congolais va nous pousser demain à ce que notre bon premier résultat soit contre la Zambie », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Otis Ngoma compte pour ce jeudi récupérer les joueurs bloqués à Kinshasa pendant le stage en Tanzanie et qui ont rejoint récemment la tanière afin de monter une équipe compétitive pour se relancer dans cette compétition.

Pour la RDC, la victoire est cruciale contre la Zambie, qui entame sa compétition ce jeudi. Ce succès permettra au deux fois champion du CHAN de quitter la zone rouge du groupe A avec zéro point.

Le classement dans le groupe A se présente comme suit :

Maroc: 3 points +2

Kenya: 3 points +1

Zombie: 0 point 0

RDC: 0 point -1

Angola: 0 points -2

