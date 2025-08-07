Congo-Kinshasa: Volley-ball - La XXIe édition de la Coupe du Congo démarre le 15 août à Kinshasa

La 21e édition de la Coupe du Congo de volley-ball débutera le 15 août au Gymnase de la Police nationale congolaise à Kinshasa.

En marge de cette compétition nationale, le VC Espoir poursuit activement sa préparation dans la capitale, avec un effectif jugé en bonne forme générale.

Le club s'entraîne quotidiennement sur le site même de la compétition, sous la direction de son entraîneur, Thomas Mukudi, qui affiche une ambition claire : décrocher le trophée.

« Ça se passe bien. On a des objectifs à atteindre, notamment remporter cette édition -- la 20 plus un, je crois que c'est une première. Oui, j'ai tous les joueurs en place, tout le monde est là et en bonne santé », a-t-il déclaré.

Pour concrétiser ce projet ambitieux, le technicien congolais mise sur un travail ciblé, axé sur les faiblesses de son équipe, afin de relever le défi.

« On doit tout faire pour être au top de notre forme. Pendant nos sessions, on travaille à améliorer ce qui peut nous poser problème, tant sur le plan offensif que défensif. On essaie de mettre en place des schémas tactiques en fonction de chaque adversaire. D'après ce qu'on a observé, nos adversaires peuvent évoluer avec le temps, mais l'embryon de leur jeu reste le même », a-t-il poursuivi.

Thomas Mukudi a par ailleurs précisé qu'aucun renfort n'a été intégré à son effectif pour cette édition.