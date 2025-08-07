Gabon: Processus électoral - Réunion conjointe CNOCER - ACER

Dans le cadre du processus électoral en cours, la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum (CNOCER) a tenu, le mardi 5 août 2025, au Ministère de de l'Intérieur, une réunion, de prise de contact avec les nouveaux membres de l'Autorité de Contrôle des Élections et du Référendum (ACER).

Cette réunion présidée par le Premier Vice-président de la CNOCER, M. Malcom Emery Djenno, Ngomanda, en lieu et place du President Hermann Immongault empêché, avait pour objectif, d'établir la synergie nécessaire entre la CNOCER et l'ACER.

Cette réunion conjointe intervient au lendemain de l'élection en son sein, du bureau de l'ACER qui a vu Wenceslas Mamboundou rempiler à la tête de cet organe.

Le Secrétaire Général du Ministère de l'intérieur, Premier Vice Président de la CNOCER a insisté sur la célérité et l'efficacité de chacun et de tous les Commissaires dans l'accomplissement des tâches devant conduire au double scrutin du 27 septrmbre prochain.

Le Prochain challenge de la CNOCER est l'examen des dossiers de déclaration de candidatures dont les dépôts se poursuivent jusqu'au 7 août prochain au Ministère de l'intérieur, siège de la CNOCER et dans les Commissions électorales locales.