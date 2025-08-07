Tunisie: Fondation Fidaa - Quand la promesse présidentielle devient réalité

L'idée de créer la Fondation Fidaa pour la prévoyance des victimes d'actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés avait été initiée par le Président de la République et concrétisée par le décret n°20 de l'année 2022, en date du 9 avril 2022.

Cette initiative a ensuite été renforcée par la loi n°1 de l'année 2025, promulguée le 9 janvier 2025. Il s'agit de la création d'une ligne de financement de 2 millions de dinars provenant des ressources du Fonds national de l'emploi, destinée à accorder des prêts sans cofinancement et sans intérêt pour la réalisation ou l'expansion de projets dans tous les domaines économiques durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, à rembourser sur une durée maximale de huit ans, dont deux ans de grâce.

La gestion de cette ligne de financement sera confiée à la Banque tunisienne de solidarité.

Remise de 42 logements sociaux

Ahmad Jaafar, président de la fondation Fidaa, avait, dans une déclaration radiophonique en juillet dernier, donné d'amples informations se rapportant à cette nouvelle ligne de crédit, notamment ses conditions. «Accordés sans garanties, sans autofinancement ni intérêts bancaires, ces prêts s'inscrivent dans le cadre d'une convention signée avec le ministère de l'Emploi, la BTS Bank, ,et plusieurs partenaires. Ce dispositif cible les familles des martyrs de la révolution, les blessés, ainsi que les victimes d'attentats parmi les forces armées, de sécurité et des douanes».

Il a expliqué à cet effet que chaque membre de ces familles peut postuler, sous réserve de critères d'éligibilité bien évidemment, tels que le budget disponible et la qualité des dossiers. Les blessés de la révolution seront prioritaires. Les montants octroyés vont jusqu'à 200.000 dinars pour les diplômés et 150.000 dinars pour les non-diplômés.

Les demandes seront recevables dès le 2 août dans les espaces d'initiative ou bureaux de l'emploi, selon la localisation du projet. Le porteur de projet doit s'y consacrer à plein temps et présenter une étude de faisabilité. Ahmad Jaafar a assuré que les dossiers seront traités avec équité et transparence.

Dans le même cadre des initiatives de soutien, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a présidé le 23 juillet la remise de 42 logements sociaux à Ksar Saïd (Tunis), au profit des affiliés de la Fondation Fidaa. Réalisé par la Snit dans le cadre du programme de logement social, le projet «Amal» comprend 42 logements répartis sur 7 immeubles (rez-de-chaussée + deux étages), avec une superficie de 75 m² chacun, pour un coût total de 3 millions de dinars.

Chose promise, chose due

En recevant le président de cette fondation en février dernier, le Chef de l'État a rappelé que l'État continuera à soutenir cette institution afin qu'elle puisse atteindre pleinement les objectifs pour lesquels elle a été créée. Il a réaffirmé que la Tunisie n'oubliera jamais ses martyrs et leurs familles, et qu'elle ne laissera pas ses blessés sans un accompagnement adéquat dans tous les domaines.

Ces réalisations concrètes traduisent la volonté présidentielle en actes. Fidèle à ses engagements, le Chef de l'État a tenu parole : non seulement la Fondation Fidaa a été dotée des moyens juridiques, financiers et institutionnels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, mais elle a également commencé à répondre de manière tangible aux besoins des ayants droit. Qu'il s'agisse de l'accès au logement, du financement de projets ou de l'accompagnement des victimes d'attentats et des familles de martyrs, chaque promesse a trouvé sa traduction sur le terrain.