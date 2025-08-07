Tunisie: CAB-Sofiene Hidoussi revenu à de meilleurs sentiments! - « Un malentendu sans plus »

L'entraîneur cabiste a fermé la parenthèse et retrouvé ses joueurs.

La situation du CAB est tellement compliquée que l'entraîneur s'est vu obligé de quitter le navire! Mais seulement le temps d'un week-end ?! Pourquoi donc cette décision précipitée et ce retour aux commandes aussi rapide que le départ? Il se trouve qu'on a vidé l'équipe de sa substance pendant l'intersaison et on s'apprête à débuter la nouvelle saison, démuni d'arguments valables pour supporter l'endurance de la compétition.

En effet, les joueurs partis n'ont pas été remplacés pour préserver l'équilibre dans le groupe si l'on en croit le coach. On fait allusion à Alhassan Kante notamment. Après un match d'adieu organisé en l'honneur de Abdou Seydi et son compatriote, on a été surpris de revoir le premier revenir intégrer l'effectif «jaune et noir».

L'attaquant Fellahi, lui aussi, est retourné s'entraîner au CAB après avoir été annoncé dans un club égyptien. Des perturbations qui ne servent pas l'intérêt du Club nordiste. En outre, et il est sûr qu'il s'agit de la goutte qui a fait déborder le vase, les recrutements effectués ne sont pas à la hauteur des aspirations de Hidoussi.

Non pas parce que les nouvelles recrues Berrima, Mehri ou Timi ne font pas l'affaire ou que les revenants Aala Dridi et Yassine Kchok ont perdu de leur verve, mais plutôt parce que tous ont un retard sur le plan physique et qu'il faut du temps pour qu'ils soient opérationnels.

Pivot et attaquant en urgence

Ce qui est urgent pour Hidoussi est l'enrôlement d'un pivot et d'un attaquant. On pense que le président Samir Yaâcoub lui a promis d'accéder à son voeu pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Il est évident que, par ce coup de colère , Hidoussi a montré qu'il veut être ambitieux et c'est légitime. Il n'est pas là pour faire de la figuration et encore moins de jouer pour éviter la relégation.

« C'est un cumul de stress de toutes sortes tant pour moi que pour le président et des avis parfois divergents qui ont fait que nous en sommes arrivés là», explique l'entraîneur cabiste. Et d'ajouter concernant ce retour rapide: «Notre bonne foi à nous deux et notre respect pour le CAB sont au- dessus de toute autre considération. Il est de notre devoir de servir ce grand club avec les moyens qui sont à notre disposition».

Finalement, Hidoussi est- il parti pour revenir plus fort? L'avenir nous le dira. Dans tous les cas, tel qu'on le connaît, il essaiera de faire feu de tout bois. L'essentiel est que tout soit rentré dans l'ordre, du moins pour le moment, et que le travail s'effectue dans de bonnes conditions. Le nouvel exercice s'annonce long et difficile, les Cabistes ont besoin de sérénité...