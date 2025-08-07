Tunisie: Le CSS apporte les dernières retouches - Un effectif à la hauteur

Mohamed Kouki et sa bande sont bien prêts pour le coup d'envoi du championnat.

Le mercato estival du CSS s'est terminé par la clôture de la liste de ses recrues pour la saison 2025-2026. Trois Tunisiens et 7 étrangers ont été engagés pour étoffer et enrichir l'effectif des « Black and White» qui affiche complet.

Après avoir affirmé opter pour la qualité avec un nombre de recrues restreint, moins que le quota des 10 recrutements autorisés, le directeur sportif Tarek Salem et l'entraîneur Mohamed Kouki ont élargi la liste pour que l'opération recrutement touche les trois compartiments et meuble tous les postes vacants. Ali Mâaloul est la tête de liste des 10 arrivants.

Tous les feux ont été braqués sur lui tellement il représente, à lui seul, l'espoir d'un grand retour du CSS en première ligne comme club de podium et de sacres. Le Comité directeur a voulu profiter de l'engouement et de la ferveur que sa venue à suscités pour le présenter au public sfaxien lors d'une cérémonie somptueuse qui a été programmée pour mardi soir. Mais l'endroit trop étroit et l'organisation improvisée à la hâte, sans garanties de sécurité, ont imposé son report pour une autre date.

Évidemment pour le Comité directeur et pour les milliers de fans, la déception du fait de cette annulation ne pouvait qu'être immense, surtout que la présentation du maillot officiel de l'équipe allait avoir lieu également. Mehdi Frikha, le président du club, en a pris un coup au moral, lui qui n'a pas ménagé ses efforts pour assurer un bon départ de la saison.

Hamza Aboubacar Issa et Hasamadou Ouédraogo engagés

Après la venue du joueur soudanais Ammar Taifour et du camerounais Willy Onana au début de la semaine, l'entraîneur Mohamed Kouki a donné son feu vert pour la finalisation du transfert du joueur nigérien Hamza Aboubacar Issa et du Burkinabé Hasamadou Ouédraogo, un joueur de 20 ans qui n'entre pas dans le quota des 10 recrutements. Son effectif est saturé à un point tel que des joueurs ont été cédés à titre de prêt à d'autres équipes, à l'image de l'attaquant Mehdi Kachouri qui a opté pour l'ESM.

Le technicien sfaxienl, satisfait d'avoir pu mettre sur pied un effectif dont la richesse a été au-delà de toutes les espérances et a dépassé toutes les prévisions, table beaucoup sur le premier match de la saison contre l'ESZ dimanche pour annoncer la couleur et faire voir de quel bois il se chauffe, lui et son nouveau groupe.