Tunisie: Mercato - Pyramids FC sur Khalil Ayari

A 20 ans, l'attaquant international Khalil Ayari, 20 ans, se retrouve déjà sous les radars de plusieurs clubs, mais c'est Pyramids qui aurait dégainé le premier.

En effet, outre Angers SCO et le FC Sion qui se sont positionnés en formulant des offres qui oscillent autour de 700 000 dollars, Pyramids FC, champion d'Afrique en titre , aurait émis une offre qui se rapprocherait davantage du million d'euros exigé par la direction stadiste pour céder sa pépite.

En clair, les choses pourraient même s'accélérer puisque le club basé au Caire souhaite boucler le transfert avant la fin de l'été. Pur produit stadiste, Ayari est monté en gamme la saison passée grâce à un pied gauche déroutant et des accélérations fulgurantes. Coté seulement 200 000 euros par Transfermarkt, Ayari a, toutefois, une grande marge de progression, alors que, vraisemblablement, certaines écuries semblent prêtes à débourser un gros montant pour le recruter.

Chaïm El Djebali vers Ezzamalek SC

Le milieu central tunisien Chaïm El Djebali est dans le viseur du club cairote. A 21 ans, El Djebali, pur produit de l'Olympique Lyonnais, est libre de droit depuis octobre 2024. Ce qui incite actuellement le club cairote à avancer ses pions en vue de recruter El Djebali.

Toujours volet Ezzamalek, le club cairote pourrait céder à titre de prêt l'ailier tunisien Ahmed Jafeli, 21 ans. Signataire en janvier dernier avec Ezzamalek jusqu'en juin 2028, Jafeli pourrait passer à Pharco FC cet été. Après avoir débuté à l'EST, puis opté pour Galatasaray U19 et ensuite l'USM, lors de la première partie de la saison dernière où il a signé des buts et délivré deux passes décisives en 14 matchs de L1, Jafeli a débarqué à Ezzamalek, mais a été peu utilisé.

Bref, son adaptation en Egypte s'est avérée difficile et à cela s'ajoute le litige financier entre Ezzamalek et les Bleus au sujet du reliquat de paiement de l'indemnité de transfert du joueur, un montant de l'ordre de 300 000 dollars. Ce qui avait d'ailleurs entraîné une pénalité contractuelle de 5 %. Maintenant toutefois, Ezzamalek tient toujours à son joueur, mais veut lui proposer davantage de temps de jeu en passant à Pharco.